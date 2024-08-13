Такой картофель вы еще не пробовали! Рецепт запеченного по-римски картофеля к стейку от Мэттью Риле

Картофель - один из так называемых универсальных продуктов, разнообразие рецептов блюд с ним поражает. Например, его можно приготовить по-римски, нарезав тоненькими ломтиками и запечь с сыром, сделав из него хрустящий, похожий на чипсы, гарнир к мясу.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт французского шеф-повара Мэттью Риле.

Что нужно для запеченного по-римски картофеля к стейку

Чтобы приготовить запеченный картофель по-римски со стейком, нужны следующие продукты:

картофель (большой) - 6 шт.;

стейки (из филейной части) - 2 шт.;

лук-шалот - 1 шт.;

чеснок - 1 шт.;

зеленый перец горошком - 30 г;

коньяк - 100 мл;

говяжий соус - 200 мл;

сливки - 100 г;

сливочное масло - 280 г;

сыр - по вкусу;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как запекать картошку по-римски

Начните с очистки сливочного масла для картофеля. Для этого положите 250 г масла в холодную кастрюлю и медленно доведите до кипения. Удалите всплывающую наверх накипь.

Прозрачное масло, которое останется - то, что нужно для хрустящего картофеля. Застелите небольшую форму для выпекания пергаментной бумагой. Помойте картофель, очистьте его от кожуры и нарежьте кружочками толщиной 1-2 мм.

Выложите картофель в форму, смазывая каждый слой топленым сливочным маслом и добавляя немного приправ. В некоторых вариантах этого блюда используют натертый сыр между слоями картофеля - можно добавить этот ингредиент в соответствии со своим вкусом.

Положите сверху на картофель противень, чтобы прижать его. Запекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение 2 часов. Картофель должен быть мягким внутри и хрустящим снаружи.

Слегка прижмите картофельный слой и оставьте на ночь в холодильнике, чтобы он застыл. После этого нарежьте холодный картофель на небольшие кубики, размером с печенье.

Смажьте картофель топленым сливочным маслом и запекайте в духовке при 220 градусах в течение 15 минут до образования золотистой корочки.

В это время приготовьте стейки. Присыпьте мясо специями - убедитесь, что приправы равномерно покрыли стейки.

Обжарьте мясо на раскаленной сковороде до корочки - примерно по 2 минуты с каждой стороны. Добавьте 30 г сливочного масла и жарьте до готовности.

Оставьте готовое мясо "отдохнуть" и приготовьте соус. Помойте и нарежьте кубиками лук шалот, чеснок очистьте и раздавите.

Обжарьте эти ингредиенты в отдельной сковороде, всыпьте зеленый перец. Затем влейте коньяк и перемешайте соус. После этого влейте подогретые сливки и говяжий соус.

Нарежьте стейки, выложите на тарелку и полейте соусом, выложив рядом кусочки запеченного картофеля по-римски.