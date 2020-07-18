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Напад на таксиста у Києві: стрілку загрожує до 7 років в'язниці

Київ, Субота 18 липня 2020 17:50
Напад на таксиста у Києві: стрілку загрожує до 7 років в'язниці
Фото: затримання нападника (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини у Києві. У Подільському районі чоловік стріляв у таксиста.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

У нападі на водія таксі підозрюють 41-річного мешканця Києва, якого затримали на місці злочину. У затриманого вилучили зброю, з якої був поранений таксист, для проведення експертиз.

Нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція кваліфікувала напад на таксиста як хуліганство із застосуванням зброї. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, сьогодні у Подільському районі столиці пасажир таксі влаштував конфлікт з водієм, після чого вистрілив у нього. Таксис, попри поранення, затримав нападника та передав його правоохоронцям, які прибули на місце події.

Також РБК-Україна писало, що стрілянина сталася у Херсоні ввечері 17 липня; в результаті інциденту неповнолітній хлопець отримав поранення.

Крім того, стрілянину по дітях влаштував нетверезий мешканець Бердянська, якому тепер загрожує до 7 років ув'язнення.

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