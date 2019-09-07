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Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку: у справі спливли моторошні деталі

STYLERЖиття    07.09.2019 - 12:51
Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку: у справі спливли моторошні деталі
Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку (колаж: РБК-Україна)

Неадекват також схиляв до інтиму інших пасажирок

51-річний водій служби таксі BlaBlaCar зґвалтував молоду дівчину., яку підвозив з Одеси до Черкас. Шокуючу новину розповсюдила по соцмережам подруга постраждалої, а пізніше стало відомо, що вона є далеко не першою жертвою неадекватного зловмисника. Про це інформує ТСН.

Сестри Ольга та Анна теж скористалися послугами Олександра. Тиждень тому вони разом зі своїм другом їздили в Одесу. Зазначається, що водій голосно вмикав музику, часто зупинявся і розповідав дивні історії, а після - відверто пропонував інтим.

Гнівних відгуків дівчата не залишали, в поліцію також не зверталися. Однак тепер шкодують. Хлопці вирішили, що водій просто сказав зайвого і нічого поганого не мав на увазі.

Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку

А ось подрузі Ольги, яка виставила пост у Facebook, написала жінка, яку теж підвозив цей водій. І вже після випадку з нею.

"Схожий чоловік 02.09.19 підвозив мене. Теж розповідав, що він посланець Божий, що із Золотоноші, і з Криму, і з Владивостока. Плів всяку нісенітницю. Ледве доїхала. Сказав, що їздить Bla Bla Car в Одесу. Був на машині Subaru. Може інформація про те, що він був у Києві 02.09 вам допоможе", - зазначено в повідомленні.

Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку: у справі спливли моторошні деталіТаксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку

До речі, нещодавно у Києві таксист зґвалтував молоду жінку, яку підвозив з ресторану додому. Свої дії ґвалтівник виправдав тим, що дівчина була в нетверезому стані.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі натовп підлітків скоїв жорсткий самосуд над чоловіком, якого підозрюють у нападі і спробі зґвалтування 15-річної дівчинки. Неадекват розбив об голову дитини скляну пляшку і порізав їй обличчя.

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