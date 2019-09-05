У Черкасах водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину: поліція намагається "з'їхати"

Колаж (РБК-Україна)

Дівчина надала поліції всі докази, але "копи" не карають винного по заслугах

Водій сервісу BlaBlaCar зґвалтував дівчину, яка поверталася додому в Черкаси з Одеси. Про це повідомила її подруга Анастасія Ліпінська на своїй Facebook-сторінці. За словами подруги зґвалтованої дівчини, це сталося 30 вересня. Водієм автомобіля був 51-річний Андрієнко Олександр Степанович. Він пригостив дівчину кавою, після якого вона почала різко засипати. Черкащанка відчула недобре і повідомила своєму хлопцеві в смс, що водій їй щось підсипав. Також вона скидала коханому геолокацію.

Водій не дочекавшись, поки дівчина втратить свідомість, відвіз її в ліс і зґвалтував. Андрієнко почав залякувати дівчину, щоб вона не намагалася звернутися в поліцію, мовляв, у нього там зв'язки і йому нічого за це не буде.

За словами подруги жертви зґвалтування, поліція не діє навіть після всіх наданих дівчиною доказів.

"За повернення в Черкаси подруга звернулася в поліцію і написала заяву про зґвалтування. Вона надала правоохоронцям всю інформацію про ґвалтівника і докази злочину, подруга назвала повне ім'я злочинця; надала його фотографію і номер телефону; повідомила марку і номер машини, на якій вони їхали. Проте в поліції відмовилися шукати Олександра Андрієнко і намагалися "з'їхати" з її справи", - написала Анастасія.

Скріншот поста (facebook.com/moon.dreary)

Зґвалтована дівчина щодня приходила і продовжує приходити у відділення, проте поліцейські не дають дівчині доступ до її справи і не оголошують результати судмедекспертизи.

"Чого ти приперлась у відділення?" - запитував у потерпілої слідчий. Зараз слідчий поза містом і не виходить на зв'язок!" - розповіла подруга дівчини.

Андрієнко Олександр досі на волі і залишається непокараним. За анонімною інформацією, зараз він знаходиться в Золотоноші.

Фото: Андрієнко Олександр (facebook.com/moon.dreary)

Також Анастасія опублікувала скріншоти листування між її подругою в дорозі і її хлопцем. В смс вона писала коханому, що їй погано і її хилить на сон, а водій веде себе нахабно і дивно. Потім вона повідомила йому., що її зґвалтували.

Скріншоти листування (facebook.com/moon.dreary)

Як ми раніше писали, Києві таксист зґвалтував і пограбував 33-річну жінку, яку пізно вночі підвозив додому з ресторану. Нелюд відвіз жінку в ліс, а після наруги ще й зняв з неї золоті прикраси.