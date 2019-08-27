Порізав обличчя дівчинці: у Дніпрі натовп влаштував самосуд над підозрюваним (відео)

Мама постраждалої дівчинки розповіла, що нападника вже затримала поліція
У Дніпрі 25 серпня стався напад на 15-річну дівчинку. Невідомий чоловік вдарив дитину пляшкою по голові і намагався затягнути в кущі. Трагедії вдалося уникнути завдяки випадковим перехожим, які відлякали педофіла. А нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому натовп підлітків б'є чоловіка прямо посеред вулиці.
Нагадаємо, чоловік скоїв напад в районі "Червоний камінь". Дівчинка йшла на пляж, що знаходиться навпроти магазину Comfy. Дитині сильно порізали обличчя - довелося накласти шість швів.
Мама дівчинки Юлія Романенко в Facebook дала опис педофіла, який намагався зґвалтувати її дочку, а поліція зі слів дівчинки склала фоторобот зловмисника.
Фоторобот підозрюваного в нападі на дівчинку (фото: facebook.com)
В описі відео з побиттям чоловіка сказано, що це той самий гвалтівник, який здійснив напад на неповнолітню у Новокадацькому районі Дніпра.
"За словами підлітків, які його били, він педофіл який тягнув дівчинку в невідомому напрямку. Оце так поворот! Копи вже на місці. Зараз розбираються", - написано в повідомленні.
У Дніпрі влаштували самосуд підозрюваному в нападі на дівчинку (відео: YouTube/Новини Дніпра)
Пізніше мама дівчинки написала в соцмережах, що правоохоронцям вдалося затримати педофіла, і дочка його опізнала.
Скрін: facebook.com
Але в правоохоронних органах не підтвердили факт затримання зловмисника. Прес-секретар ГУНП області Ганна Старчевська повідомила, що поліція вже перевірила 15 осіб, і розслідування триває, пише Інформатор.
"За добу в Новокодакське відділення поліції доставили і перевірили 15 осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину", - розповіла Старчевська.
Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і подальшій багаторазовій нарузі над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію за рішенням суду.