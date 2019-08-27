ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порізав обличчя дівчинці: у Дніпрі натовп влаштував самосуд над підозрюваним (відео)

STYLERПодії    27.08.2019 - 11:06
Порізав обличчя дівчинці: у Дніпрі натовп влаштував самосуд над підозрюваним (відео)
У Дніпрі влаштували самосуд підозрюваному в нападі на дівчинку (колаж: РБК-Україна)

Мама постраждалої дівчинки розповіла, що нападника вже затримала поліція

У Дніпрі 25 серпня стався напад на 15-річну дівчинку. Невідомий чоловік вдарив дитину пляшкою по голові і намагався затягнути в кущі. Трагедії вдалося уникнути завдяки випадковим перехожим, які відлякали педофіла. А нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому натовп підлітків б'є чоловіка прямо посеред вулиці.

Нагадаємо, чоловік скоїв напад в районі "Червоний камінь". Дівчинка йшла на пляж, що знаходиться навпроти магазину Comfy. Дитині сильно порізали обличчя - довелося накласти шість швів.

Мама дівчинки Юлія Романенко в Facebook дала опис педофіла, який намагався зґвалтувати її дочку, а поліція зі слів дівчинки склала фоторобот зловмисника.

Порізав обличчя дівчинці: у Дніпрі натовп влаштував самосуд над підозрюваним (відео)

Фоторобот підозрюваного в нападі на дівчинку (фото: facebook.com)

В описі відео з побиттям чоловіка сказано, що це той самий гвалтівник, який здійснив напад на неповнолітню у Новокадацькому районі Дніпра.

"За словами підлітків, які його били, він педофіл який тягнув дівчинку в невідомому напрямку. Оце так поворот! Копи вже на місці. Зараз розбираються", - написано в повідомленні.

У Дніпрі влаштували самосуд підозрюваному в нападі на дівчинку (відео: YouTube/Новини Дніпра)

Пізніше мама дівчинки написала в соцмережах, що правоохоронцям вдалося затримати педофіла, і дочка його опізнала.

Порізав обличчя дівчинці: у Дніпрі натовп влаштував самосуд над підозрюваним (відео)

Скрін: facebook.com

Але в правоохоронних органах не підтвердили факт затримання зловмисника. Прес-секретар ГУНП області Ганна Старчевська повідомила, що поліція вже перевірила 15 осіб, і розслідування триває, пише Інформатор.

"За добу в Новокодакське відділення поліції доставили і перевірили 15 осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину", - розповіла Старчевська.

Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і подальшій багаторазовій нарузі над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію за рішенням суду.

У Запоріжжі п'яний боксер жорстоко побив пару перед весіллям (відео) Скандальний блогер з ВІЛ вкусив активіста в Одесі: з'явилося відео
Новини України побиттясамосудпедофил
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся