Такого вы точно еще не пробовали. Рецепт малосольных цукини от звездного шеф-повара (видео)

Малосольные цукини

"Если вдруг друзья или родственники хотят поделиться с вами цукини, то можете смело брать - у меня есть для вас отличный рецепт, который вам нужно обязательно попробовать", - говорит повар.

Ингредиенты:

900 г нежных цукини

3 ч. л. соли

2 ст. л. меда

2.5 ст. л. яблочного уксуса

3-5 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

пол пучка укропа

Как приготовить

Нарежьте кабачок толщиной 2-3 мм, выложите в миску, засыпьте солью, хорошо перемешайте, так, чтобы каждый кусочек был в соли и оставьте на пол часа.

Кабачки выпускают очень много воды. Поэтому нужно достаточно хорошо отжать их руками, затем добавить мед, яблочный или винный уксус (здесь вкус сами регулируйте), добавьте тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло.

Снова все перемешайте, поместите на несколько часов в холодильник и можете пробовать.