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Кабачки "как шашлыки" на зиму. Крутой рецепт от народного кулинара

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Понедельник 07 августа 2023 08:20
Кабачки "как шашлыки" на зиму. Крутой рецепт от народного кулинара Как приготовить кабачки "как шашлыки" (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Лилия Цвит

Кабачки отлично подходят для приготовления консервированных салатов, которые быстро и с аппетитом съедаются долгой зимой.

Рецептом поделилась народная кулинар Лилия Цвит на YouTube.

Составляющие:

  • кабачки - 2 кг
  • лук - 3 шт.
  • чеснок - 1 головка
  • масло - 50 мл
  • приправа к шашлыку - 30 г
  • перец молотый - 1 ч. л.
  • соль - 1 ст. л.
  • сахар - 2 ст. л.
  • уксус - 50 мл

Как приготовить вкуснятину

Нарежьте кабачки тонкими кольцами (чистить не надо), переложите в большую миску, добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

Обжарьте до легкой корочки на сковороде (масло дополнительно лить не следует).

Нарежьте лук тонкими полукольцами, чеснок натрите на терке. Выложите в миску с кабачками.

Добавьте соль, перец, приправу для шашлыков и уксус.

Хорошо перемешайте все. Поставьте кабачки под пресс и оставьте минимум на 7 часов (на ночь).

Чистые банки наполните кабачками и простерилизуйте в течение 15 минут (для банок 0,5 литра). Закрутите плотно крышками и переверните до полного остывания.

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