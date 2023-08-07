Кабачки "как шашлыки" на зиму. Крутой рецепт от народного кулинара

Кабачки отлично подходят для приготовления консервированных салатов, которые быстро и с аппетитом съедаются долгой зимой.

Составляющие:

кабачки - 2 кг

лук - 3 шт.

чеснок - 1 головка

масло - 50 мл

приправа к шашлыку - 30 г

перец молотый - 1 ч. л.

соль - 1 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

уксус - 50 мл

Как приготовить вкуснятину

Нарежьте кабачки тонкими кольцами (чистить не надо), переложите в большую миску, добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

Обжарьте до легкой корочки на сковороде (масло дополнительно лить не следует).

Нарежьте лук тонкими полукольцами, чеснок натрите на терке. Выложите в миску с кабачками.

Добавьте соль, перец, приправу для шашлыков и уксус.

Хорошо перемешайте все. Поставьте кабачки под пресс и оставьте минимум на 7 часов (на ночь).

Чистые банки наполните кабачками и простерилизуйте в течение 15 минут (для банок 0,5 литра). Закрутите плотно крышками и переверните до полного остывания.