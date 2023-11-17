Такого вы еще не ели: простой рецепт приготовить дерунов с квашеной капустой

Что понадобится

Деруны, сделанные с добавлением квашеной капусты, могут являться небанальным решением на завтрак. Они получатся хрустящие и аппетитные.

Для приготовления такого необычного блюда понадобятся следующие ингредиенты:

квашеная капуста - 250 г

картофель - 6 шт.

яйца куриные - 1 шт.

мука пшеничная - 3 ст л.

лук репчатый - 1 шт.

соль - по своему вкусу

перец черный молотый - по своему вкусу

масло подсолнечное - 80 мл

Также к таким дерунам с квашеной капустой можно добавить мясо - например, свинину в томатном соусе, для полноценного приема пищи. Или наслаждайтесь дерунами со сметаной.

Способ приготовления

Квашеную капусту нужно хорошо отжать и измельчить.

После этого лук и картофель почистите и натрите на мелкую терку в миску. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль, перец и перемешайте.

Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом и жарьте деруны с обеих сторон по 3-4 минуты.

Рецепт приготовления дерунов (фото: Freepik)

Добавим, что в приготовлении аппетитных, румяных дерунов главное - не медлить! Натертый картофель необходимо отжать, смешать с другими ингредиентами и быстро обжарить, ведь картофель от взаимодействия с воздухом окисляется и неизбежно темнеет.