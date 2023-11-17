Такого вы еще не ели: простой рецепт приготовить дерунов с квашеной капустой

Любимым блюдом многих являются деруны. Все привыкли готовить их исключительно из картофеля. Однако дерну можно приготовить по-новому, а именно добавить квашеную капусту.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Деруны, сделанные с добавлением квашеной капусты, могут являться небанальным решением на завтрак. Они получатся хрустящие и аппетитные.
Для приготовления такого необычного блюда понадобятся следующие ингредиенты:
Также к таким дерунам с квашеной капустой можно добавить мясо - например, свинину в томатном соусе, для полноценного приема пищи. Или наслаждайтесь дерунами со сметаной.
Квашеную капусту нужно хорошо отжать и измельчить.
После этого лук и картофель почистите и натрите на мелкую терку в миску. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль, перец и перемешайте.
Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом и жарьте деруны с обеих сторон по 3-4 минуты.
Добавим, что в приготовлении аппетитных, румяных дерунов главное - не медлить! Натертый картофель необходимо отжать, смешать с другими ингредиентами и быстро обжарить, ведь картофель от взаимодействия с воздухом окисляется и неизбежно темнеет.
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