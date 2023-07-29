Такого вы еще не пробовали. Очень вкусный рецепт кабачковой намазки для хлеба

В разгар сезона кабачков хочется экспериментировать с блюдами. Если вам надоели привычные рецепты, попробуйте приготовить намазку для хлеба. Поверьте, результатом вы будете довольны.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.
"Сохраняйте рецепт густой намазки с кабачка. Готовится просто, а съедается быстро. Приготовление займет не более 1 часа", - отмечает кулинар.
Ингредиенты:
Лук, чеснок, кабачок нарежьте, морковь натрите на терке. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, затем добавьте кабачок, чеснок. Продолжайте тушить под крышкой еще 15 минут. Добавьте соль, перец, сухой чеснок и снимите с огня, охладите.
Нарежьте укроп и соедините охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбейте блендером до однородности.
На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подайте с намазкой. Приятного аппетита!
Раньше мы делились рецептом очень вкусной закуски из кабачка.
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