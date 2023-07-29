RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такого вы еще не пробовали. Очень вкусный рецепт кабачковой намазки для хлеба

Как приготовить намазку на хлеб из кабачка (коллаж: Styler)
Автор: Styler

В разгар сезона кабачков хочется экспериментировать с блюдами. Если вам надоели привычные рецепты, попробуйте приготовить намазку для хлеба. Поверьте, результатом вы будете довольны.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.

Кабачковая намазка с хрустящими брускеттами

"Сохраняйте рецепт густой намазки с кабачка. Готовится просто, а съедается быстро. Приготовление займет не более 1 часа", - отмечает кулинар.

Ингредиенты:

  • 500 г кабачки (2 небольших)
  • 1,5 лука
  • 1-2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст. л. измельченного укропа
  • соль, масло, перец, сухой чеснок

Как приготовить

Лук, чеснок, кабачок нарежьте, морковь натрите на терке. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, затем добавьте кабачок, чеснок. Продолжайте тушить под крышкой еще 15 минут. Добавьте соль, перец, сухой чеснок и снимите с огня, охладите.

Нарежьте укроп и соедините охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбейте блендером до однородности.

На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подайте с намазкой. Приятного аппетита!

Раньше мы делились рецептом очень вкусной закуски из кабачка.

Читайте также о том, как приготовить рулет из кабачка с овощной начинкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухнярецепи