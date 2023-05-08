Такого вы еще никогда не пробовали. Держите рецепт вкуснейших куриных ножек

Чтобы приготовить вкуснейшие куриные ножки за рецептом популярного кулинара вам понадобятся:

пачка куриных ножек

2 лимона

зелень

молотый чеснок

черный перец

красный перец

50 мл оливкового масла

Как готовить куриные ножки?

Ножки нужно смешать со специями, лимоном и зеленью, дать мясу замариноваться. Потом, выкладываете голени на противень, сбоку кладете кусочки нарезанных лимонов. Выпекаете 40 минут при температуре 200 градусов. Готово.

Если любите очень румяную и хрустящую корочку, то можно еще эти готовые ножки обжарить пьять минут на слабом огне. Во время этого зачерпать ложкой сок из противня и полить мясо. Тогда вместе вы получите нежность запеченного мяса и корочку жареного.

Польза куриных ножек

Куриные ножки - это продукт с высоким содержанием мяса, а следовательно и белка, имеющего несколько преимуществ для здоровья:

Увеличение белка в рационе улучшает степень поглощения кальция организмом, что поддерживает здоровье костей, способствует активному росту детей

В сочетании с физическими упражнениями белок способствует росту мышц.

Селен, также содержащийся в голенях, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Малое количество жиров в голени особенно полезно для тех, кто страдает заболеваниями сосудистой системы, находится на диете и соблюдает правильное питание.

Преимущества куриных голеней

Голени - это сочное мясо с насыщенным вкусом курятины. Кроме количества мышечной ткани, они имеют много других преимуществ: