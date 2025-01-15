Такого вы еще не готовили! Рецепт картофельных вартушек с мясом, которые поразят даже привередливых

Что нужно для картофельных ватрушек с мясом

Для того, чтобы приготовить картофельные ватрушки по домашнему рецепту, необходимы такие ингредиенты:

мука - 40 г

яйца - 4 шт.

картофель - 1,1 кг

фарш - 400 г

опята - 200 г

молоко - 1 ст. л.

сыр - 160 г

лук - 1 шт.

чеснок - 6-7 зубчиков

сметана - 40 мл

соль - 2 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перец черный - 1 ч. л.

специи к картофелю - 1 ч. л.

специи к мясу - 1 ч. л.

Как готовить картофельные ватрушки с мясом

Прежде всего грибы нужно отварить до готовности. Затем из опят следует немного отжать жидкость и перемолоть грибы на мясорубке.

Также отварите картофель до готовности. Перед этим клубни нужно помыть, но не чистить от кожуры.

Чтобы приготовить начинку для картофельных ватрушек, почистьте лук, натрите его в глубокую миску на крупной терке. Чеснок нужно почистить и перетереть или пропустить через пресс.

Смешайте эти ингредиенты, добавьте фарш и измельченные грибы. Чтобы начинка была ароматной, добавьте 1 ч. л. соли, перец, паприку и специи для мяса. Разбейте в фарш 1 яйцо и тщательно перемешайте ингредиенты начинки.

Охлажденный картофель почистите от кожуры. После этого его нужно перетереть или пропустить через мясорубку. Добавьте оставшуюся соль и специи для картофеля.

Разбейте в картофель 2 яйца и перемешайте смесь до однородной консистенции. Тогда всыпьте муку и вымешайте картофельное тесто.

Сформируйте картофельные ватрушки. На одно изделие нужно примерно 2 ст. л. картофельной массы. Из "теста" нужно сформировать большой шарик, дополнительно обваляв его в муке.

Выложите картофельные шарики на застеленный пергаментом противень, оставив между ними расстояние.

С помощью небольшой рюмки сделайте в центре картофельного шарика углубление. Чтобы картофель не прилипал к стеклу, рюмку можно присыпать мукой.

Как готовить картофельные ватрушки с мясом (скриншот / Кулінарні витівки)

Из мясной смеси сформируйте небольшие шарики - по 2 ч. л. начинки для одной ватрушки. Выложите мясную начинку в углубления картофельных корзинок.

Как готовить картофельные корзинки с мясом (скриншот / Кулінарні витівки)

Натрите сыр на крупной терке, смешайте его со сметаной, а затем равномерно выложите на мясную начинку картофельных ватрушек.

Для смазки ватрушек отделите желток от белка, смешайте с молоком и нанесите силиконовой кисточкой на каждое изделие.

Картофельные ватрушки с мясом после выпекания (скриншот / Кулінарні витівки)

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ватрушки в течение 40 минут.