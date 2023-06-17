"Такого еще не было!" В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото

В Киеве с началом лета начался сезон выведения молодняка. В этом году там образовалась особенная гусино-утиная семья.
Об этом сообщили на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook.
Дикая утка кряквы поселилась на озере с карпами кои и вывела шестерых птенцов. В то же время ветклиника зоопарка получила 4 осиротевших утят.
"Наша заботливая мама тепло приняла их под свое крыло. Но справиться с 10 маме было тяжело, ей приходилось целый день выбиваясь из сил выискивать и собирать весь непослушный выводок, и тогда произошло чудо", - говорится в сообщении.
В частности, гусь казарки, всегда любивший гулять наедине по территории зоопарка, услышал писк утят - и это внезапно пробудило в нем "родительские" чувства.
Гусь бросился помогать маме сгонять маленьких дебоширов вместе, а затем остался в гусино-утиной семье как отец.
В зоопарке добавили, что заселение диких птиц происходит ежегодно - там созданы все условия для их безопасного и комфортного проживания.
"Киевский зоопарк - это место, где обитает более 200 видов разнообразных животных", - говорят работники.
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