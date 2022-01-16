Такого з м'ясного фаршу ви точно не готували: перевершує за смаком навіть котлети

Стандартні страви з м'ясного фаршу вже порядком набридли й хочеться чогось нового та оригінального? Приготуйте м'ясний рулет в клярі, який на свій смак перевершує навіть котлети.
Як приготувати м'ясний рулет в клярі – читайте в рецепті нижче.
Ця страва годиться як доповнення до гарніру або салату, її можна використовувати на дружніх посиденьках або нагодувати голодних дітей після морозної прогулянки.
Фарш для приготування рулету можна взяти будь-який, підійде навіть змішаний. У фарш додаємо спеції, вибиваємо одне яйце та добре вимішуємо.
На тертці натираємо шматок твердого сиру.
На стіл або дошку застилаємо рукав для запікання. З кожного боку повинні залишитися припуски, щоб можна було зав'язати.
Фарш рівномірно розподіляємо по дошці тонким шаром. Зверху додаємо ще один шар - сиру. Якщо є бажання - можна посипати дрібно рубаною зеленню.
Потім фарш акуратно скручуємо в рулет і на кінцях закріплюємо ниткою або скобами для запікання.
Отриманий рулет відправляємо в морозилку на три години.
Після цього дістаємо рулет з морозилки та ріжемо порційно.
Робимо кляр: змішуємо яйця, борошно, молоко в одній мисці та ретельно збиваємо.
Шматочки рулету вимочуємо в клярі та відправляємо на розігріту сковороду з рослинною олією.
Обсмажуємо рулети на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Можна накрити кришкою - це дозволить їм додатково пропаритися.
Подавати з соусами або зеленню.
Як незвично приготувати м'ясний рулет
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