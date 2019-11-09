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Хрестоматійний зашквар: популярний банк показав карту України без Криму

STYLERЖиття    09.11.2019 - 10:22
Хрестоматійний зашквар: популярний банк показав карту України без Криму
Банк опублікував Україну без Криму (vk.com crimea_is_ua)

Український банк показав карту України без Криму, але потім виправив свою помилку

Monobank опублікував карту України без півострова Крим, але потім швидко виправив свою помилку. На даний факт вказав у соцмережі Facebook Родіон Шовкошитний.

"Monobank вирішив сьогодні стрельнути собі в ногу. Зробили рекламний випуск в ютюбі і вказали карту України без Криму. Зашквар хрестоматійний і тут навіть Котики не врятують. Долучитися до праведного хейспичу можна в коментарях тут, в першому коментарі", - написав Родіон і опублікував скріншот .

Хрестоматійний зашквар: популярний банк показав карту України без КримуСкріншот поста (facebook.com/rodion.shovkoshytnyi)

Трохи пізніше голова правління Всеукраїнської рекламної коаліції, засновник і власник брендингового агентства FEDORIV Андрій Федоров вибачився за таку карту України. Він написав коментар, що на початку відео додана інфографіка з ключовими цифрами і фактами про банк, створена командою FEDORIVVLOG.

У коментарях користувачі висловили, що думають про цей "зашквар".

  • Мда...ні дня без сюрпризів. Я вже перестав дивуватися будь-чому.
  • Треба писати їм питання від власників рахунків через службу підтримки.
  • Редагують.

Хрестоматійний зашквар: популярний банк показав карту України без КримуСкріншот коментарів (facebook.com/rodion.shovkoshytnyi)

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