Пожежа в Одесі: з'явилися дані про жертви і зниклих без вести

Пожежа в одеському коледжі (Фото: dumskaya.net)

Після пожежі в одеському коледжі 14 осіб вважаються зниклими без вести

Володимир Зеленський висловився про пожежу в одеському коледжі та висловив побоювання, що кількість жертв може бути більшою. Президент доручив голові Одеської ОДА та всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їх сім'ям, а також якомога оперативніше з'ясувати всі обставини, які призвели до трагедії. Про це глава держави написав 5 грудня на сторінці в Facebook.

При цьому Зеленський закликав "не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху у жодному місті країни".

Також він висловив співчуття у зв'язку зі смертю 16-річної студентки Ксенії Бабенко, яка померла в лікарні.

16-річна Ксенія Бабенко загинула внаслідок пожежі в Одесі (Фото з відкритих джерел)

"Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас наодинці з вашим горем", - написав президент.

Зеленський висловив надію на те, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими.

"Але не хочу нікого обманювати - жертв може бути більше", - сказав він.

Глава держави побажав якнайшвидшого одужання постраждалим і нагадав, що зараз у лікарнях перебуває 21 людина в стані середньої тяжкості.

"І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж", - заявив Зеленський.

Президент високо відзначив героїчну боротьбу пожежних та рятувальників - з них семеро також постраждали і перебувають у лікарнях.

"Дуже прошу громадськість і журналістів оперувати тільки коректними цифрами. Отже, станом на 06:00 в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях відповідно до отриманих травм і необхідної допомоги", - розповів Зеленський.

Користувачі мережі висловлюють співчуття сім'ям загиблої і постраждалих та закликають ретельно розслідувати трагедію.

Вікторія, Токіо, тепер це. Три трагедії, три випадки, коли не спрацювала пожежна сигналізація. Одесити вимагають звернути увагу на керівництво ДСНС області, провести розслідування і змусити відповісти тих, хто за гроші продає дитячі життя!

Треба не крайніх шукати а винних! Знайти і покарати по всій строгості. Тільки страх перед реальним покаранням буде мотивацією для запобігання таких трагедій. До речі... а коли посадки обіцяні?

Дуже сподіваюся що жертв буде якомога менше, діти не повинні розплачуватися за помилки дорослих.

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