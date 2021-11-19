Що таке "туман в голові" і як від нього позбутися: поради нейробіолога

Що таке "туман в голові"

Терміном "туман в голові" називають стан, при якому людина відчуває себе розібрано, не може сконцентруватися, його думки десь витають, а взяти себе в рук ніяк не виходить.

У дослідженнях на тему психології цей стан описується як наслідок хронічної втоми, у пацієнтів під час курсу хімієтерапії, у жінок в період менопаузи. Ще такий ефект з'являється тепер після перенесеного COVID-19.

Після коронавірусу виникає не просто туман в голові, він супроводжується запамороченнями, частковою втратою пам'яті, забудькуватістю, втратою концентрації.

Впливати на рецептори мозку, які викликають такі стани, можуть різні фактори: гормони, хімієпрепарати, емоційні та соціальні фактори, сильна втома, поганий сон, стреси, складні життєві ситуації.

Як позбутися від туману в голові

Якщо причини такого стану пов'язані з фізичним шкідливим впливом на мозок, то можна використовувати різні методи для нагадувань – за допомогою гаджетів, списки планування, регулярні вправи для мозку (загадки, кросворди).

Якщо причини туману в голові психологічні, то потрібно спробувати змінити структуру свій життя, графік дня. Варто уникати мультизадачності та різкого перемикання з однієї справи на іншу.

Потрібно виключити одночасну роботу і приготування їжі, або роботу не поєднувати з вихованням дітей. Відповідальність за одну справу за раз допоможе розсіяти туман.

Також можуть допомогти й базові зміни способу життя - відмова від великої кількості алкоголю і фаст-фуду, дотримуватися правил гігієни вранці та ввечері, нормалізувати графік сну.

Не затримуватися за комп'ютером, на роботі, з телефоном в руках. Не вживати напої з кофеїном ввечері.

Обов'язково потрібно виділяти час для повноцінного відпочинку і знайти власні способи розслаблення.

Також нейробіолог підкреслив, що гарний настрій – важливо для наших розумових здібностей. Позитив надає бадьорість, енергію і мотивацію.

Позитивний вплив на ваш мозок може надати прогулянка по парку, спілкування з друзями. Допоможе будь-яке заняття, яке вам подобається і змушує ваше серце битися трохи швидше.

Крім того, хороша запорука бадьорості, настрою і працездатності – це фізичні навантаження. Нехай вони будуть не дуже складними, але регулярними.

Ранкова зарядка або пробіжка, легка гімнастика або плавання – це вже допоможе розсіяти туман в голові.