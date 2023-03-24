Не так он и богат: Лобода рассказала, на что новый мужчина никогда не дает ей деньги

Лобода не считает своего мужчину богатым

"Не так он и богат сегодня. Сегодня он потерял много всего, что его богатым уже и не назовешь", - заявила артистка.

На карьеру - ни копейки

"У нас есть четкое распределение на, что я могу как женщина попросить. На карьеру - нет. На свою карьеру я должна сама зарабатывать и вкладывать в свой бизнес. Потому что это - правильно. Это правило, чтобы я понимала сколько я зарабатываю, а сколько потратила", - откровенно рассказывает Светлана.

Зачем старшей дочери психолог

Певица также рассказала, что 11-летняя Ева посещает психолога. Ведь у детей артистов есть одна общая "беда".

"Нужен и она к нему (психологу. - Ред.) ходит, ей нужен еще какой-то человек, с которым может делиться тем, чем не может делиться с мамой. Потому, что мама все время до войны была на работе и не так много времени уделяла ребенку. Это боль всех артистов, и когда дети вырастают, они всегда наказывают своих родителей за то, что они были не рядом в трудные моменты их жизни", - добавила певица.

Что известно о личной жизни Светланы Лободы

Бывший фактический муж - Андрей Царь - танцор, хореограф, работал с балетом Светланы Лободы и балетом Freedom, диджей и певец. 1 октября 2014 года певица официально заявила о том, что рассталась с ним.

В браке с Андреем родилась Ева (9 апреля 2011 года). 21 мая 2018 года Светлана родила Тильду. Некоторое время ходили слухи, что отец ребенка - Тилль Линдеманн, лидер Rammstein. Светлана их ни подтверждала, ни отрицала, но лица Тильды она не показала до сих пор.

Светлана Лобода на днях представила новый чувственный альбом "Made in U"

"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием большого вдохновения и является моим наиболее откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры", - говорит она о новом творении.

Такие украиноязычные композиции, как "По-Українськи", "Градус 100" и "Мамо", стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик".

Смотрите дальше полное интервью Светланы Лободы:

Новые треки можно прослушать на канале YouTube артистки.

Все сборы с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома для семьи, потерявшей свое жилье в первые дни войны. Речь идет о медсестре национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью неподалеку от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.

Ниже можете ознакомиться с некоторыми новинками от Светланы Лободы:

LOBODA - "Градус 100"

LOBODA - "Мамо"

LOBODA - "Щедрик"