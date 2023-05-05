Этот способ полива вредит комнатным растениям: вы тоже так делаете

Бутилированная вода (из кулера)

Многие уверены, что жидкость из кулера полезна для цветов, ведь она очищена от вредных примесей. Но на самом деле это не так.

Эта вода в процессе очистки проходит процедуру обессоливания. Во время него ряд химических реакций лишают жидкость полезных веществ, необходимых растениям.

При регулярном поливе такой водой цветы недополучают массу минералов, поэтому теряют привлекательный вид и могут даже погибнуть.

Кипяченая вода

Такую воду, заботясь о благе комнатных растений, также используют многие. Она имеет менее тяжелые последствия, чем бутилированная, но поливать ею все же не стоит.

Поскольку растению все равно не будет хватать части минералов. Дело в том, что в кипяченой воде питательные вещества выпадают в осадок и остаются на дне чайника - а растениям они очень необходимы.

Сырая вода

Такая вода является лучшим вариантом для полива. В сырой воде содержатся все полезные вещества. Они хорошо усваиваются корнями растений и подходят всем комнатным цветам.

Единственное, что нужно сделать, когда вы набрали воду из-под крана, - отстоять ее в открытом сосуде в течение не менее суток. Тогда хлор улетучится и поливать вазоны станет вполне безопасно.