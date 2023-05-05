Этот способ полива вредит комнатным растениям: вы тоже так делаете

Комнатные растения в большинстве своем просты в уходе, но стоит знать о ряде тонкостей, без которых вазоны могут расти плохо, а вы и не будете догадываться, почему. Один из секретов заключается в правильном поливе, а именно - в "правильной" воде.
Как нельзя поступать с "зелеными друзьями" - в материале Styler дальше.
Многие уверены, что жидкость из кулера полезна для цветов, ведь она очищена от вредных примесей. Но на самом деле это не так.
Эта вода в процессе очистки проходит процедуру обессоливания. Во время него ряд химических реакций лишают жидкость полезных веществ, необходимых растениям.
При регулярном поливе такой водой цветы недополучают массу минералов, поэтому теряют привлекательный вид и могут даже погибнуть.
Такую воду, заботясь о благе комнатных растений, также используют многие. Она имеет менее тяжелые последствия, чем бутилированная, но поливать ею все же не стоит.
Поскольку растению все равно не будет хватать части минералов. Дело в том, что в кипяченой воде питательные вещества выпадают в осадок и остаются на дне чайника - а растениям они очень необходимы.
Такая вода является лучшим вариантом для полива. В сырой воде содержатся все полезные вещества. Они хорошо усваиваются корнями растений и подходят всем комнатным цветам.
Единственное, что нужно сделать, когда вы набрали воду из-под крана, - отстоять ее в открытом сосуде в течение не менее суток. Тогда хлор улетучится и поливать вазоны станет вполне безопасно.
Раньше мы писали, когда нужно сеять огурцы в открытую почву.
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