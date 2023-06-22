Как помочь питомцу пережить жару: советы для владельцев пушистых друзей

Животным тяжело переносить аномальную жару, особенно под слоем шерсти. К тому же они не могут помочь себе подобно людям. Поэтому позаботьтесь о своем пушистике самостоятельно.

Не тяните в прохладу

Как бы противоречиво это ни звучало, но коты любят тепло. Зимой они часто ложатся на батареи, под одеяло, чтобы согреваться. Поэтому если ваш кот лежит на открытом солнце, не торопитесь забирать его оттуда.

Его инстинкты подскажут, когда пора немного охладиться. Не закрывайте ему доступ к прохладе под деревьями или в ванной, например.

Заботьтесь о его водном балансе

Да, коты не потеют, как люди, но это значит, что их терморегуляторная система не работает. Для поддержания нормальной температуры тела котам нужно употреблять достаточно жидкости. Следите, чтобы его миска с водой всегда была полная.

Вместе с тем, заставить животное выпивать два литра воды в день вы не можете. В этом аспекте он сможет закрыть свою потребность.

Создайте условия, когда вас нет

Когда уходите из дома, оставьте любимцу воду и еду. Не закрывайте дверь в другие комнаты и оставьте окна на проветривании, чтобы у котика был доступ к свежему воздуху.

И ни в коем случае не закрывайте его на балконе или в другом месте на открытом солнце! Это приведет к перегреву животного.

Не стригите кота

Мех выполняет терморегуляторную функцию. А вот за вычесывание пушистик точно будет вам благодарным. Это поможет удалить отмершую шерсть и тем самым облегчит ему жизнь.

Как понять, что кот перегрелся

Обратите внимание на следующие симптомы:

беспокойство и дезориентация

громкое интенсивное мяуканье

чрезмерное вылизывание себя

влажность подушечек лап

учащенное дыхание

рвота

понос

слабость

проблемы с передвижением и даже стоянием на лапах

В таком случае немедленно обратитесь к ветеринару, чтобы получить профессиональную помощь для своего любимца.