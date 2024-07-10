Такими вы их еще не пробовали: рецепт жареных вареников с картофелем

Что нужно для жареных вареников с картофелем

Для приготовления такой необычной разновидности блюда нужны следующие продукты:

мука - 500 г;

картофель - 400-450 г;

кипяток - 250-300 мл;

растительное масло - 500 мл;

соль - 1 ч. л.

Как готовить вареники на сковороде или во фритюре

Заранее подготовьте начинку для вареников, идеально, если остался отварной картофель после ужина.

В другом случае картофель необходимо помыть, почистить - если это немолодой картофель - и, разрезав на кусочки, отварить до готовности.

К начинке также можно добавить зелень, например, петрушку или укроп - или разнообразить вкус замаринованным жареным лучком.

Пока картофель готовится, нужно замесить тесто для вареников. Рецептов приготовления теста для вареников существует много - кто-то использует холодную воду, кто-то вообще предпочитает кефир или молоко.

Безусловно, разница в ингредиентах может влиять на текстуру и вкус теста и на скорость приготовления.

Для приготовления этих жареных вареников советуют использовать кипяток - важно, чтобы вода была горячая, сразу после кипения. В то же время замешивать тесто нужно крайне осторожно - чтобы не обжечься.

В отдельную миску насыпьте муку, к 250 мл кипятка добавьте 3 ст. л. растительного масла и соль, слегка размешайте. Сделайте в куче муки небольшое углубление ложкой и постепенно влейте воду с растительным маслом.

Сначала вымешайте тесто ложкой, если смесь слишком плотная - можно долить еще 50 мл кипятка. После того как температура воды снизится, тесто можно вымешивать руками, посыпав рабочую поверхность мукой.

Затем подождите примерно 30 минут, чтобы тесто остыло. В это время картофель потолките на пюре.

Раскатайте тесто на тонкий пласт, толщиной примерно 0,3 см. С помощью стакана вырежьте из теста много "паляничек". Однако не стоит делать кружочки слишком большими.

Вырежьте из пласта теста кружочки стаканом (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Выложите внутрь палянички примерно по 1 ст. л. картофельной начинки - и защипните края теста.

Защипните края вареника (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Залейте в глубокую сковороду или кастрюлю с толстыми стенками растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало вареники. Хорошо разогрейте масло - проверить его температуру можно, погрузив в жидкость вареник. Масло должно сразу начать булькать.

Обжарьте вареники с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. После этого обязательно выложите их сначала на салфетки или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир