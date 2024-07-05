Необычный ингредиент: рецепт вкусного супа с баклажанами

Экспериментировать с приготовлением достаточно простого первого блюда можно до бесконечности, изменяя консистенцию супа и его температуру. Или только добавляя новые ингредиенты - как, например, баклажан - внося разнообразие в меню.

О том, как приготовить холодный борщ с яйцом по литовскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для мясного супа с баклажаном

Для приготовления этого вкусного супа с необычным овощным ингредиентом нужны следующие продукты:

бульон (или вода) - 2 л;

баклажан - 1 шт.;

мясо - 300 г;

картофель (среднего размера) - 5 шт.;

морковь - 1-2 шт.;

перец болгарский - 2-3 шт.;

помидоры - 4-5 шт.;

лук - 1 шт.;

зелень - по вкусу;

растительное масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить суп с баклажаном

В начале приготовления этого супа приготовьте все продукты. Картофель нужно помыть, почистить от кожуры и порезать на большие кубики.

Переложите нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой или бульоном, поставьте на огонь. Не обязательно использовать бульон с мяса, достаточно и бульона из овощного кубика.

Помидоры помойте, положите в глубокую миску и залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрыла овощи. Оставьте помидоры на 5 минут, очистьте лук и нарежьте его на маленькие кубики.

Слейте воду из помидоров, на кожуре овощей сделайте тонкий надрез и очистьте помидоры. После этого нарежьте их на большие кубики.

Помойте перцы, удалите плодоножки. После этого разрежьте овощи пополам, удалите семена - и нарежьте перцы широкими полосками. Морковь нужно помыть, очистить от кожуры, порезать на маленькие кубики.

Баклажан помойте, отрежьте верхушку и снимите шкурку с овоща. Если баклажан молод, кожуру снимать не нужно. Очищенный баклажан нарежьте на большие кубики.

Мясо промойте, подождите, пока стечет жидкость - и так же нарежьте на большие кубики.

Разогрейте на сковороде масло, всыпьте лук, обжарьте его до размягчения. После этого добавьте морковь и жарьте ингредиенты до легкого зарумянивания. Затем добавьте мясо, также слегка обжарьте.

Добавьте к продуктам в сковороде перец и баклажаны, подсолите и поперчите по вкусу. После того как овощи станут мягкими, добавьте помидоры.

Приготовьте зажарку к супу (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Протушите ингредиенты для супа в течение 2-3 минут - и переложите в кастрюлю с картофелем. Перемешайте суп, при необходимости, если блюдо слишком густое, долейте немного кипятка или бульона.

Варите до готовности, при подаче украсьте помытой измельченной зеленью.