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Таких діагнозів не існує: Комаровський назвав три захворювання, яких немає в медицині

Автор: Анна Шиканова

Доктор Євген Комаровський назвав три діагнози, яких насправді немає в доказовій медицині. Він зазначив, що лікарі лікують такі стани стандартним набором засобів.

Про це український лікар повідомив у програмі "Хард з Влащенко".

За словами Комаровського, є три діагнози, яких насправді не існує – вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез.

"Таких діагнозів, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез – не існує. У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями та уколами", - підкреслив фахівець.

Він зазначив, що тактика у медиків швидкої допомоги проста. Вони при скаргах на біль в голові ставлять укол магнезії, від якого болять сідниці, і пацієнт забуває про біль в голові.

"Це називається лікування! Або крапельницю ставили, вся рука затекла. Ось це мене полікували", - додав Комаровський.

Вегетосудинна дистонія

Цей діагноз ставлять при постійному почутті тривоги та "клубку в горлі", скачках тиску, прискореному серцебиттю і болях в серці без особливих причин.

Також може бути запаморочення, підвищена температура тіла і головні болі.

Однак такі прояви - не захворювання, а синдром. Він виникає при багатьох захворюваннях, а лікар повинен знайти причину таких симптомів.

Курс вітамінів і заспокійливих в такій ситуації не допоможе, оскільки симптоми можуть сигналізувати про серйозні порушення.

Дисбактеріоз

Доказова медицина не визнає такого діагнозу як дисбактеріоз. Зазвичай такий діагноз ставлять людям зі скаргами на проблеми травлення: болі в животі, діарея, запори, здуття.

Також такий діагноз часто ставлять дітям при появі висипань, які пов'язані з травленням.

Жоден аналіз не може показати реальну картину і підтвердити або спростувати наявність дисбактеріозу.

В організмі людини живе багато мікроорганізмів: бактерії, віруси та гриби. Визначити їх кількість, недолік, проблеми з ними – неможливо.

Діатез

Такого діагнозу теж в медицині не існує. Це реакція організму на елементарні подразники. Найчастіше проявляється у вигляді алергії та висипу.

Найчастіше діатез "діагностують" у дітей, бо у них шлунково-кишковий тракт, нервова та імунна система ще не повністю зрілі й реакція на певну їжу може бути різна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розніс міф про не корисність популярного продукту.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.

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