RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Такие стрижки для женщин после 50 мгновенно омолодят на 10 лет. 5 вариантов на короткие волосы

Как стричься после 45 лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Современная стрижка способна не только подчеркнуть красоту, но и омолодить, когда это необходимо. И если вы не знаете, какие прически сейчас модны и как носить короткие волосы женщинам после 50 - просто обратите внимание на тренды этой осени.

РБК-Украина (проект Styler) называет 5 причесок, помогающих скрыть возраст и быть невероятной.

Многослойная прическа

Эта стрижка отлично подойдет женщинам, которые не любят тратить много времени на создание объема и кудряшек. Вам не придется каждое утро "колдовать" над прической перед зеркалом, ведь достаточно будет лишь устроить "творческий беспорядок". К тому же такая стрижка отлично подходит для волос любого цвета.

Стрижка, которую не нужно вкладывать (фото: instagram.com/__k_vu__)

Асимметричный боб

Эта прическа считается "золотой" и самой удачной. Если вы хотите выглядеть красиво и при этом скрыть свой возраст - попросите парикмахера, чтобы тот сделал акцентное удлинение волос у виска. К слову, такой боб можно делать как на волнистых, так и на ровных волосах.

Какие стрижки омолаживают (фото: instagram.com/salirasa)

Дерзкая челка

Если же вы хотите скрыть морщинки и просто закрыть лоб - выбирайте короткие прически с челкой. Весь секрет такой стрижки в том, что мастер должен филировать пряди и не забывать о многослойности.

В качестве стрижки подойдет женщине после 50 (фото: instagram.com/hazzhair)

Стрижка бикси

Название прически раскрывает всю ее особенность - в ней сочетаются пикси и короткий боб. Бикси прекрасно подойдет женщинам, которые хотят выглядеть красиво. Стрижка дает возможность экспериментировать, с ней вам не придется беспокоиться о том, что вы будете незамеченной.

Прическа для женщины после 45 лет (скриншот)

Удлиненное каре

А эта прическа подойдет женщинам, которые не хотят слишком коротко стричь волосы. Главная "фишка" каре - четкие линии и удлиненные пряди ближе к лицу. Такая стрижка визуально удлинит шею и поможет выглядеть очень молодо.

Прическа для женщины после 55 лет - вариант на волосы средней длины (фото: instagram.com/sohail_colour_artist)

К слову, раньше мы показали трендовые образы на осень и зиму.

Кроме этого, недавно мы называли 7 идей стильного "френча" с яркими кончиками.

При создании материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страницы стилистов с никами "__k_vu__", "hazzhair", "salirasa", "sohail_colour_artist".

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаМодные трендыСтрижкиСтрижкаВолосы