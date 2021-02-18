Не така, як всі: на Закарпатті помітили унікальну білу лань

Як розповіла Лариса Угрин, в цій місцевості ліс особливий і там збереглася дика природа з тваринами. Білу лань їй вдалося зловити в об'єктив фотоапарата, коли вона спостерігала за чередою оленів.

"Цілий день ганялися по лісі за оленями. Якби у мене був той модний девайс, який рахує кроки, він би вже благав зупинитися і тиждень нікуди не ходити", - зізналася Угрин і зазначила, що олені не сильно дають фотографуватися, тікають і ховаються, як тільки на них наводиш об'єктив.

"Олені полохливі й тікають всім стадом (я б навіть сказала табуном) в одному напрямку. Фотографуватися не хочуть, але повинні. Іноді "зависають", коли їм потрібно провести складні математичні розрахунки маршруту втечі так, щоб не бути сфотографованими. Дуже рада, що мені не потрібно потім віддавати їм фотографії", - написала фотограф і додала, що на одному зі знімків в кадр потрапила унікальна лань-альбінос.

Фото: facebook.com/Лариса Угрин