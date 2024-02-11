Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

В копилках и кошельках среди обычных монет иногда можно найти настоящее сокровище. Нумизматы ищут ценные и редкие экземпляры, такие как 5 копеек 1992 года с одной важной "изюминкой".
Как выглядит ценная монета и в чем ее особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.
Так продавец из Киева разместил свой лот на аукционе и отметил, в чем особенность монеты. Это - немагнитный экземпляр разновидности 2БАм. Такие 5 копеек легко определить визуально, ведь обычно у них есть:
Ценная монета (фото: violity.com)
Но эта монета получила еще несколько "изюминок". Мужчине посчастливилось найти 5 копеек с редким дефектом, аверс и реверс отчеканены с ошибкой, ведь одна сторона немного "съехала".
5 копеек 1992 года (фото: violity.com)
Кроме этого, монета будто бы не полностью отчеканена. Поэтому на ней можно увидеть не весь рисунок.
Редкая монета (фото: violity.com)
Свой лот продавец оценил в 30 тысяч гривен. Он не стал указывать начальную стоимость, как это часто делают, минимальной. Впрочем, коллекционеры могут делать ставки и поднимать цену.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие 10 копеек могут принести вам 9000 гривен.
Кроме этого, недавно стало известно,как выглядит 1 гривна за 40 тысяч.