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Такая купюра может стать настоящим талисманом и магнитом для денег: как ее определить

Как выглялят счастливые денежные купюры (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Деньги обладают очень сильной энергетикой, и порой самая обычная купюра может оказаться настоящим магнитом для притягивания финансов. У таких купюр есть некоторые отличительные способности.

Как выглядит такая купюра и как ею нужно правильно пользоваться - читайте в материале ниже.

Как выбрать счастливую купюру

В денежных купюрах особое значение имеют цифры и буквы. Стоит внимательно рассматривать купюры, которые попадают к вам в руки - среди них может оказаться именно та, которая вам нужна.

Посмотрите на номерной знак - он может полностью или частично совпадать с датой вашего рождения. Часто встречаются купюры, которые в конце номерного знака имеют год рождения. Также номерной знак может совпадать с датой очень важного события в жизни - свадьбы, рождения ребенка, семейной датой.

Считается, что такая купюра будет энергетически связана с человеком, а значит - станет своеобразным магнитом для денег.

Обратите внимание на буквенный код - если сочетание букв совпадает с инициалами владельца или первыми буквами его имени, то расставаться с такой купюрой не стоит.

Есть и другие купюры, которые могут принести счастье. Например, в числовом коде есть много семерок или цифр, которые по знаку Зодиака или дате рождения считаются счастливыми для владельца.

Что делать со счастливой купюрой

Отдавать такую купюру в магазине, тратить, давать ее взаймы и разменивать - нельзя. Даже в том случае, если очень-очень нужно.

Ее нужно сложить так, чтобы был виден числовой код и поместить в своем кошельке. Такая купюра будет притягивать прибыль и принесет финансовую удачу.

Кстати, ранее мы писали о том, какие существуют самые правдивые приметы о деньгах и бедности.

А еще рассказывали о том, какие способы помогут вам привлечь финансовую удачу.

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