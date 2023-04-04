Такая купюра может стать настоящим талисманом и магнитом для денег: как ее определить

Как выбрать счастливую купюру

В денежных купюрах особое значение имеют цифры и буквы. Стоит внимательно рассматривать купюры, которые попадают к вам в руки - среди них может оказаться именно та, которая вам нужна.

Посмотрите на номерной знак - он может полностью или частично совпадать с датой вашего рождения. Часто встречаются купюры, которые в конце номерного знака имеют год рождения. Также номерной знак может совпадать с датой очень важного события в жизни - свадьбы, рождения ребенка, семейной датой.

Считается, что такая купюра будет энергетически связана с человеком, а значит - станет своеобразным магнитом для денег.

Обратите внимание на буквенный код - если сочетание букв совпадает с инициалами владельца или первыми буквами его имени, то расставаться с такой купюрой не стоит.

Есть и другие купюры, которые могут принести счастье. Например, в числовом коде есть много семерок или цифр, которые по знаку Зодиака или дате рождения считаются счастливыми для владельца.

Что делать со счастливой купюрой

Отдавать такую купюру в магазине, тратить, давать ее взаймы и разменивать - нельзя. Даже в том случае, если очень-очень нужно.

Ее нужно сложить так, чтобы был виден числовой код и поместить в своем кошельке. Такая купюра будет притягивать прибыль и принесет финансовую удачу.