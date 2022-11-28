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Не такая, как планировали: как будет выглядеть елка в центре Киева

Прошлогодняя елка в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В этом году главную елку страны все-таки установят, однако кое-чем она будет отличаться от той, которую привыкли видеть киевляне.

Известно, что елка будет в разы меньше и без праздничных огней.

Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".

Какой будет елка 2022 года?

В этом году в Украине не состоится масштабных празднований Нового года и проведение зимних ярмарок, однако елку все-таки установят.

Глава компании, занимающейся организацией локации, Игорь Добруцкий рассказал, что елки, которую не планировали установить, не будет. К тому же она будет отличаться от традиционных размеров и яркости.

"Предыдущий эскиз елки больше не рассматривается. Основные варианты пошли в архив. Новая елка должна быть высотой до 10 метров и без иллюминации", - рассказал Добруцкий.

Чтобы сравнить, в предыдущие годы на Софийской площади устанавливали елки по 30 метров.

Добруцкий также рассказал, что традиционно дерево будет искусственным.

Установка елки в Киеве в 2021 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Среди дополнительных украшений хотят разместить вертеп и дидуха. Также будет создана уменьшенная копия большой елки и будет установлена на первом этаже Музея истории города Киева.

Что Кличко говорит о елке в Киеве?

Недавно украинцы активно дискутировали об установке елки. На сайтах разных учреждений было зарегистрировано несколько соответствующих петиций.

Согласно этим петициям, приняли решение не тратить средства городского бюджета, а установить новогодние локации с помощью меценатов.

Мэр столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сказал, что не даст Путину украсть наше Рождество.

"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон, мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", - рассказал Кличко.

Кстати, в Киеве уже начали установку первой новогодней елки. Смотрите, как она выглядит.

Читайте также, как другие украинские города будут праздновать Новый год и готовятся к нему уже сейчас.

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КГГАВиталий КличкоСофийская площадь