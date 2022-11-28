Не такая, как планировали: как будет выглядеть елка в центре Киева

В этом году главную елку страны все-таки установят, однако кое-чем она будет отличаться от той, которую привыкли видеть киевляне.
Известно, что елка будет в разы меньше и без праздничных огней.
Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".
В этом году в Украине не состоится масштабных празднований Нового года и проведение зимних ярмарок, однако елку все-таки установят.
Глава компании, занимающейся организацией локации, Игорь Добруцкий рассказал, что елки, которую не планировали установить, не будет. К тому же она будет отличаться от традиционных размеров и яркости.
"Предыдущий эскиз елки больше не рассматривается. Основные варианты пошли в архив. Новая елка должна быть высотой до 10 метров и без иллюминации", - рассказал Добруцкий.
Чтобы сравнить, в предыдущие годы на Софийской площади устанавливали елки по 30 метров.
Добруцкий также рассказал, что традиционно дерево будет искусственным.
Установка елки в Киеве в 2021 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Среди дополнительных украшений хотят разместить вертеп и дидуха. Также будет создана уменьшенная копия большой елки и будет установлена на первом этаже Музея истории города Киева.
Недавно украинцы активно дискутировали об установке елки. На сайтах разных учреждений было зарегистрировано несколько соответствующих петиций.
Согласно этим петициям, приняли решение не тратить средства городского бюджета, а установить новогодние локации с помощью меценатов.
Мэр столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сказал, что не даст Путину украсть наше Рождество.
"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон, мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", - рассказал Кличко.
Кстати, в Киеве уже начали установку первой новогодней елки. Смотрите, как она выглядит.
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