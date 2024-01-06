Такая 1 гривна принесет вам 40 тысяч. Проверьте кошельки, ведь монетка может быть где угодно (фото)

Некоторые украинские монеты могут быть невероятно ценными, хотя на первый взгляд заметить их "изюминку" бывает непросто. Проверьте кошельки, ведь там могут быть очень интересные экземпляры, например 1 гривна 1992 года, которую из-за редкого дефекта продают почти за 40 тысяч.
В чем особенность монеты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
Владелец монеты - продавец из Киева. Он разместил свой лот на аукционе и добавил несколько фото, на которых можно заметить, что эта 1 гривна выглядит необычно и получила медно-никелевый сплав.
Все дело в том, что монета имеет определенный дефект, обозначаемый специальным кодом ("шифром" для нумизматов) - 1.2 АБг. Такую классификацию получили пробные монеты, чеканившиеся в 1992 году.
Они не имеют надписи или каких-либо засечек на гурте. Монеты не должны были попасть в обращение. Их чеканили только для того, чтобы проверить и настроить оборудование.
Впрочем, иногда редкие монеты, которые должны были переплавить, все же попадают в обращение и коллекции нумизматов. Ценители редких лотов ценят подобные экземпляры, а потому готовы отдавать за них немалые деньги.
Свой лот продавец оценил в 39 500 гривен. Он не захотел выставлять монету на аукцион, поэтому поставил сразу фиксированную цену.
Сейчас за лотом следят 24 пользователя. Это свидетельствует о том, что редкая монета действительно интересует нумизматов. Впрочем, удастся ли продать ее за почти 40 тысяч гривен - неизвестно. Если монета не будет пользоваться спросом, владелец можно снизить стоимость.
Но есть вероятность того, что лот захотят приобрести несколько нумизматов, тогда стоимость может существенно увеличиться.
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