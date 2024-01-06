Такая 1 гривна принесет вам 40 тысяч. Проверьте кошельки, ведь монетка может быть где угодно (фото)

Как выглядит ценная монета

Владелец монеты - продавец из Киева. Он разместил свой лот на аукционе и добавил несколько фото, на которых можно заметить, что эта 1 гривна выглядит необычно и получила медно-никелевый сплав.

Аверс и реверс монеты (фото: violity.com)

Все дело в том, что монета имеет определенный дефект, обозначаемый специальным кодом ("шифром" для нумизматов) - 1.2 АБг. Такую классификацию получили пробные монеты, чеканившиеся в 1992 году.

Они не имеют надписи или каких-либо засечек на гурте. Монеты не должны были попасть в обращение. Их чеканили только для того, чтобы проверить и настроить оборудование.

Впрочем, иногда редкие монеты, которые должны были переплавить, все же попадают в обращение и коллекции нумизматов. Ценители редких лотов ценят подобные экземпляры, а потому готовы отдавать за них немалые деньги.

Ребро монет (фото: violity.com)

Сколько стоит 1 гривна 1992 года

Свой лот продавец оценил в 39 500 гривен. Он не захотел выставлять монету на аукцион, поэтому поставил сразу фиксированную цену.

Сейчас за лотом следят 24 пользователя. Это свидетельствует о том, что редкая монета действительно интересует нумизматов. Впрочем, удастся ли продать ее за почти 40 тысяч гривен - неизвестно. Если монета не будет пользоваться спросом, владелец можно снизить стоимость.

Сколько стоят ценные монеты (скриншот)

Но есть вероятность того, что лот захотят приобрести несколько нумизматов, тогда стоимость может существенно увеличиться.