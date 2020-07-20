У Харкові на зйомках трагічно загинула відомий фотограф

У Харкові загинула фотограф Галина Карацюба (колаж: РБК-Україна)

У Харкові під час зйомок загинула відомий fashion-фотограф Галина Карацюба

У Харкові трагічно загинула відомий фотограф. Сталося це під час зйомок на відкритті місцевої фотостудії на Харківському приладобудівному заводі імені Шевченка.

Дівчина послухалася заборони залишати огороджену під студію територію і зірвалася в шахту.

"Вчора під час відкриття фотостудії Darkloft загинула фотограф! Всупереч заборонам залишати територію студії, дівчина проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала в шахту. Без мами залишилася неповнолітня дочка...", - йдеться в повідомленні місцевого видання NewsRoom.

Пізніше з'ясувалося, що загибла - Галина Карацюба. Фотограф спеціалізувалася на fashion-зйомках, в її портфоліо в Instagram багато арт-робіт, в тому числі і відвертих, в яких брали участь в основному дівчата.

Фотограф Галина Карацюба загинула на зйомках (фото: instagram.com/darkloft_kh)

Знайомі Галини, її колеги і фоловери залишають безліч співчутливих коментарів.

"Галяяяяя, як так... Світла пам'ять..."

"Світла пам'ять світлій людині..."

"Дуже шкода дівчинку... Царство небесне..."

"Покойтесь з миром".

Зазначимо, що гонитва за гарним кадром нерідко закінчується смертю. Причому трагедії трапляються навіть з професіоналами. Так, взимку цього року у Кривому Розі на шахті розбилися відомі блогери.