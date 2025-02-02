Тайна "Мона Лизы" раскрыта? Кто такая Лиза Герардини и действительно ли она изображена на портрете

Лиза Герардини родилась 15 июня 1479 года во Флоренции, в семье, которая когда-то была влиятельной, но еще до ее рождения потеряла свой прежний статус.

В 15 лет ее выдали замуж за 29-летнего торговца шелком Франческо дель Джокондо. Именно этот союз, как считается, и стал причиной создания одного из самых известных портретов в мире.

По одной из версий, заказ на портрет сделал сам Франческо, желая увековечить красоту своей жены и отметить их финансовый успех. Считается, что Леонардо да Винчи начал работу над полотном в 1503 году, когда Лизе было 24 года.

Однако художник так и не передал картину семье Джокондо. Из-за своей склонности к перфекционизму, травм и постоянных новых проектов он не завершил работу, а впоследствии забрал ее с собой во Францию, где она осталась после его смерти. Считается, что да Винчи работал над этой картиной в последние годы жизни.

После его смерти картина была приобретена королем Франции Франциском - она попала в его королевскую коллекцию до Французской революции, а затем оказалась в руках повстанцев. В 1797 году "Мона Лиза" была выставлена в парижском Лувре.

Но действительно ли Лиза Герардини - та самая "Мона Лиза"? Долгое время существовали сомнения. Некоторые исследователи считали, что модель могла быть ею, однако существовали и другие версии: куртизанка, испанская аристократка, а даже... сам Леонардо да Винчи в женском образе.

Современные исследования подтверждают, что Лиза была вероятной моделью. В 2005 году немецкий историк нашел 500-летнюю записку Агостино Веспуччи, близкого друга Леонардо да Винчи, где упоминается, что художник работал над портретом Лизы Герардини. Но, не имея других изображений женщины, ученые не могут точно установить ее черты лица и сравнить их со всемирно известной картиной.

Дель Джокондо был торговцем шелком и супруги жили комфортной, хоть и скромной жизнью во Флоренции. В 1503 году они переехали в большой дом на Виа делла Стуфа. Лиза родила мужу шестерых детей: Пьеро, Пьера, Камилла, Мариетта, Андреа и Джокондо. Пьера и Джоконда умерли в раннем детстве, Камилла дожила до 19 лет.

Сама Лиза была обычной флорентийской женщиной того периода. Некоторые историки утверждают, что ее история могла быть значительно темнее, чем сообщалось. Да и о ее муже ходили слухи, что основой его бизнеса был не шелк, а торговля рабынями.

О Герардини рассказывали, что она едва избежала личного скандала, поскольку ее пытались соблазнить сразу двое мужчин из влиятельной семьи Медичи. Но она чудом вышла из этой истории и не запятнала свою репутацию.

После смерти мужа в 1538 году Лиза Герардини доживала свой век в монастыре Сант'Орсола во Флоренции. Она умерла примерно между 1542, и 1551 годами и на ее похороны собралась немалая толпа.

В 2010-х годах группа исследователей пыталась найти ее останки, чтобы создать 3D-модель ее лица, но экспертизы не дали окончательных выводов.

Существует также много других версий о настоящей личности Моны Лизы. Среди альтернативных гипотез:

Это портрет Екатерины, матери Леонардо да Винчи.

Это принцесса Изабелла Неаполитанская

Это испанская дворянка Костанца д'Авалос

Это автопортрет самого художника.

Это образ идеальной женщины, созданный из нескольких реальных прототипов.

Таинственная улыбка Моны Лизы, сложный фон картины и загадочная история создают ауру загадочности вокруг этой работы. Каждый год миллионы посетителей Лувра пытаются разгадать ее секреты, но истина, возможно, так и останется скрытой в глубинах истории.