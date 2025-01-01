ua en ru
Ср, 01 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

500-летняя картина известного художника была найдена на свалке: владелец стал миллионером за 1 вилину

Среда 01 января 2025 21:59
UA EN RU
500-летняя картина известного художника была найдена на свалке: владелец стал миллионером за 1 вилину Мужчина нашел на свалке картину, которая стоит миллионы (фото: Cover Media)г
Автор: Анна Шиканова

Мужчина нашел на свалке уникальную гравюру классика художественного искусства Альбрехта Дюрера. Анализ картины показал, что это оригинал и его цена может составить до десятка миллионов.

Что известно об этой картине и за какую цену ее продал впоследствии владелец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Британцу Марку Воргану невероятно повезло - он на помойке нашел картину, которая оказалась оригинальной гравюрой Альбрехта Дюрера, классика художественного искусства, который творил в годы Рафаэля и Леонардо да Винчи.

"Я даже создал собственную "антикварную лавку" в сарае моей тети, чтобы хранить старые вещи, которые я находил. Когда мне было 11 лет, я сделал свое лучшее открытие на сегодня. Я увидел это - большую картину, на которой был изображен закованный в броню рыцарь на лошади с собакой, который ехал мимо дьявола и фигуру смерти. Я подумал, что это круто", - рассказал он.

Марк забрал картину и поместил ее в рамку. Она заняла почетное место среди его коллекции. Сначала он не собирался ее продавать, потому что она ему нравилась и он чувствовал в ней что-то особенное.

А недавно Ворган начал постепенно освобождаться от старинного антиквариата и решил поинтересоваться, какова настоящая цена этой гравюры.

Он обратился к директору аукциона редких книг Джиму Спенсеру, чтобы больше узнать о картине.

"Когда я показал ему картину, он был шокирован, его аж трясло. Оказывается, это была оригинальная версия картины "Рыцарь, смерть и дьявол", написанная современником Рафаэля и Леонардо да Винчи и одним из самых почитаемых художников эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером", - рассказал Марк.

500-летняя картина известного художника была найдена на свалке: владелец стал миллионером за 1 вилину

500-летнюю гравюру Дюрера нашли на свалке (фото: Википедия)

Впоследствии подлинность подтвердили также и эксперты Британского музея. Они рассказали, что этой гравюре более 500 лет.

В конце 2024 года Марк решил продать картину Дюрера на аукционе, и там она была выставлена с ценой 27 000 фунтов стерлингов (более 1 400 000 гривен).

А новым владельцем стал немецкий коллекционер, который купил гравюру за 33 390 фунтов стерлингов (более 1 750 000 гривен) с премией покупателя. Деньги Марк планирует потратить на приобретение нового автомобиля.

Ранее мы писали, что в Нидерландах нашли деревянный ботинок, которому 500 лет.

А также писали, что исследователь назвал место, где может быть до 250 затонувших кораблей с сокровищами.

Читайте РБК-Украина в Google News
картинки художники История из жизни
NEWS
В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет
В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет