500-летняя картина известного художника была найдена на свалке: владелец стал миллионером за 1 вилину

Мужчина нашел на свалке уникальную гравюру классика художественного искусства Альбрехта Дюрера. Анализ картины показал, что это оригинал и его цена может составить до десятка миллионов.

Что известно об этой картине и за какую цену ее продал впоследствии владелец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Британцу Марку Воргану невероятно повезло - он на помойке нашел картину, которая оказалась оригинальной гравюрой Альбрехта Дюрера, классика художественного искусства, который творил в годы Рафаэля и Леонардо да Винчи.

"Я даже создал собственную "антикварную лавку" в сарае моей тети, чтобы хранить старые вещи, которые я находил. Когда мне было 11 лет, я сделал свое лучшее открытие на сегодня. Я увидел это - большую картину, на которой был изображен закованный в броню рыцарь на лошади с собакой, который ехал мимо дьявола и фигуру смерти. Я подумал, что это круто", - рассказал он.

Марк забрал картину и поместил ее в рамку. Она заняла почетное место среди его коллекции. Сначала он не собирался ее продавать, потому что она ему нравилась и он чувствовал в ней что-то особенное.

А недавно Ворган начал постепенно освобождаться от старинного антиквариата и решил поинтересоваться, какова настоящая цена этой гравюры.

Он обратился к директору аукциона редких книг Джиму Спенсеру, чтобы больше узнать о картине.

"Когда я показал ему картину, он был шокирован, его аж трясло. Оказывается, это была оригинальная версия картины "Рыцарь, смерть и дьявол", написанная современником Рафаэля и Леонардо да Винчи и одним из самых почитаемых художников эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером", - рассказал Марк.

500-летнюю гравюру Дюрера нашли на свалке (фото: Википедия)

Впоследствии подлинность подтвердили также и эксперты Британского музея. Они рассказали, что этой гравюре более 500 лет.

В конце 2024 года Марк решил продать картину Дюрера на аукционе, и там она была выставлена с ценой 27 000 фунтов стерлингов (более 1 400 000 гривен).

А новым владельцем стал немецкий коллекционер, который купил гравюру за 33 390 фунтов стерлингов (более 1 750 000 гривен) с премией покупателя. Деньги Марк планирует потратить на приобретение нового автомобиля.