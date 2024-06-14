Тайны подземного мира. 5 самых интересных и мистических пещер Украины

Одно из самых интересных развлечений летом - это посещение какого-нибудь интересного места, экскурсии в замки, небольшие города, исторические достопримечательности и конечно - в пещеры, которых в Украине очень много. Тем более что во время жары летом именно в пещерах прохладно.

Оптимистическая

Эта пещера занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая гипсовая пещера и вторая по общей длине пещерных ходов. Она находится на западной окраине села Королевка Тернопольской области.

Суммарная протяженность ходов составляет более 267 км и эта пещера еще до конца не разведана. Она занимает площадь около двух квадратных километров, что обусловлено изобилием и извилистостью ходов. Пещера сильно заилена глиной, но встречаются сталактиты, геликтиты, другие натические образования.

А еще в этой пещере есть подземные озера - Мечта, Частица Бога, Пятиугольное, Пермское, Фрике, Мистик, Карман и Микрон. Микрон претендует на звание крупнейшего подземного озера Украины, его глубина - 5-6 метров, площадь - 500 метров квадратных, а средняя температура - 7 градусов. Кроме того, в пещере расположен первый в Украине музей скульптур, сооруженных из глины, найденной на дне.

Пещера Оптимистичная (фото: Википедия)

Атлантида

Пещеру Атлантида называют одной из самых красивых в мире. Она находится возле села Завалля Хмельницкой области. Состоит эта пещера из трех этажей, внутри можно увидеть сталактиты и сталагмиты, а также причудливые узоры разных цветов.

В карстовой пещере есть отдельные залы, галереи, гроты, коридоры и в ней можно встретить летучих мышей. Каждый зал имеет свое название - Маков, Золотая осень, Радости, Смеха. Длина этой пещеры - почти 7500 метров, площадь 3120 метров квадратных.

Пещера Атлантида (фото: Википедия)

Хрустальная

Это одна из самых больших гипсовых пещер не только в Украине, но и в Европе. Она находится в селе Кривче Тернопольской области. Особенность этой пещеры состоит в том, что в ней повышена ионизация воздуха и воды, и абсолютно отсутствуют патогенные организмы. Считается, что Хрустальная пещера – хорошее место для лечебных и рекреационных целей.

Впервые эта пещера упоминается в 1721 году в книге монаха иезуитского ордена Габриеля Жанжинского. Исследованная длина - 28 км, средняя высота - 3 метра. Она практически сухая и легкая для прохождения. Температура внутри - около +10 градусов.

Пещера Хрустальная (фото: Википедия)

Млынки

Еще одна гипсовая пещера, которая находится возле села Залесье Тернопольской области. Млынки - эталон гипсового карста, это пещера представляет собой субгоризонтальную полость лабиринтного типа. Большинство длинных галерей и залов образовалось в трещинах.

Длина пещеры Млынки - почти 48 километров. Несмотря на 100% влажность, температура внутри - 9 градусов тепла. В большинстве галерей стены обильно покрыты гипсовыми кристаллами разных размеров, окрашенных в белый, желтый, черный и красный цвета, кристаллическим снегом, изредка - геликтитами.

Эта пещера – для настоящих экстремалов и любителей адреналина, потому что передвигаться там будет нелегко, нужно протискиваться сквозь щели, ползать на животе, перелезать через каменные глыбы и преодолевать препятствия.

Говорят, что на землях, где сейчас находится пещера, когда-то было Сарматское море и поэтому лабиринты образовались из-за трещин на морском дне. Море высохло, а гипсовое лабиринтное дно осталось.

Пещера Млынки (фото: Википедия)

Скитская

Второе название этой пещеры – Острые Говды. Она находится недалеко от села Звенячин Черновицкой области. Длина ходов этой пещеры превышает 3,5 километра, и они в основном напоминают трещины. Высота - от 3 до 5 метров, а ширина - 1-2 метра.

Ходы пещеры получили разные названия от спелеотуристов - закрученный лаз Спираль, самое тяжелое место - Духовка, ход Кончита, Горло и многие другие.

Особенность этой пещеры - гипсовые кристаллы, разнообразные по форме и оттенкам. Но самое зрелищное - Хрустальный зал.

Пещера Скитская (фото: Игорь Магновский)