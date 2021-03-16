Таблеток для відновлення немає: Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром
Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів способи, які допоможуть пережити постковідний синдром.
Доктор Комаровський в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко на каналі "Власть vs Влащенко" зазначив, що процес відновлення може зайняти навіть кілька місяців.
Лікар пояснив, що найкращий спосіб відновлення після коронавірусу – це спорт і відсутність негативу. Сам процес може зайняти від декількох місяців до декількох років.
Але на жаль, за словами Комаровського, не існує таблеток, які б допомогли повернути організм в норму після перенесеного COVID-19. Однак прискорити процес відновлення можливо за допомогою простих способів.
"Відновлення – це дозовані фізичні навантаження, це свіже повітря. Але найголовніше – нагнітання. Відсутність ось цього "все пропало, все пропало", - зазначив Євген Комаровський.
Він додав, що по телевізору перестали показувати позитивні сюжети й замість цього журналісти виводять в ефір ролики про те, як герої кричать, б'ються, б'ють один одному пики.
Лікар запропонував телеканалам хоча б дозовано створювати людям позитивні емоції.
Доктор Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, коли потрібно вакцинуватися перехворівшим на COVID-19 і тим, хто ще не хворів раніше.
А також розповідали про те, що Комаровський відверто поділився своєю історією про коронавірус і зізнався, що буде вакцинуватися обов'язково.