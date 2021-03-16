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Таблеток для відновлення немає: Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 08:06
Таблеток для відновлення немає: Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром Комароский розповів, як впоратися з постковідним синдромом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів способи, які допоможуть пережити постковідний синдром.

Доктор Комаровський в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко на каналі "Власть vs Влащенко" зазначив, що процес відновлення може зайняти навіть кілька місяців.

Лікар пояснив, що найкращий спосіб відновлення після коронавірусу – це спорт і відсутність негативу. Сам процес може зайняти від декількох місяців до декількох років.

Але на жаль, за словами Комаровського, не існує таблеток, які б допомогли повернути організм в норму після перенесеного COVID-19. Однак прискорити процес відновлення можливо за допомогою простих способів.

"Відновлення – це дозовані фізичні навантаження, це свіже повітря. Але найголовніше – нагнітання. Відсутність ось цього "все пропало, все пропало", - зазначив Євген Комаровський.

Він додав, що по телевізору перестали показувати позитивні сюжети й замість цього журналісти виводять в ефір ролики про те, як герої кричать, б'ються, б'ють один одному пики.

Лікар запропонував телеканалам хоча б дозовано створювати людям позитивні емоції.

Доктор Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, коли потрібно вакцинуватися перехворівшим на COVID-19 і тим, хто ще не хворів раніше.

А також розповідали про те, що Комаровський відверто поділився своєю історією про коронавірус і зізнався, що буде вакцинуватися обов'язково.

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