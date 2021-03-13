Комаровський розповів, як перехворів на коронавірус: щеплюватимуся однозначно

Доктор Євген Комаровський зізнався, що перехворів на коронавірус, і заявив про намір вакцинуватися. Відомий український педіатр і ведучий також критично висловився про тестування на COVID-19.

Комаровський зазначив, що після перенесення коронавірусної інфекції антитіла в його крові будуть активними орієнтовно по травень.

"Я хворів, правда легко, десь в листопаді-грудні... У мене була стовідсоткова симптоматика з повною втратою нюху", - сказав доктор.

При цьому Коморовський заявив, що не вірить COVID-тестам, які проводять в Україні, назвавши їх "казками".

"Тести в нашій країні - це окремий варіант ворожіння на кавовій гущі. Я їм не вірю, якщо чесно. Я не розумію, як таке взагалі може бути, і це часто-густо, коли людина здає в одній і тій же лабораторії тести з інтервалом в один день, отримуючи "позитивний" і "негативний". Я знаю людей, які мали позитивний тест, і зараз хворіють на коронавірус і мають імуноглобулін М, тобто це гостра хвороба", - розповів він.

Чому українські лікарі не поспішають вакцинуватися

Також Комаровський спробував пояснити, чому деякі лікарі не хочуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом Covishield. За його словами, як тільки почалися публічні заяви від влади про те, що прибудуть в Україну вакцини від коронавірусу - 117 тисяч доз м-РНК вакцин від Pfizer-BioNTech - було підраховано, що щеплення отримають всі лікарі, зайняті у COVID-лікуванні.

"Pfizer затримується, замість цього приїхав не Pfizer, і не дивно, що чимало лікарів сказали: "Ну, хлопці... що це?" - прокоментував Комаровський ситуацію.

При цьому доктор звернув увагу, що Serum Institute в Індії, в якому виробляють Covishield, виготовляє 60-65% всіх вакцин світу.

"Це монстр, який побудований на території Індії, де практично немає людей, там все автоматизовано, стерильні цехи... І цю вакцину сертифікує ВООЗ. Питання - що нам ще треба?", - каже Комаровський.

Чим хороше щеплення Covishield

Він також висловився щодо ефективності препарату Covishield і пояснив, що щеплення знижує ризик захворіти на важку форму практично до нуля.

"Величезна кількість людей не розуміє, що означає фраза про 60% ефективності. Треба ж розуміти, що є 60% ефективності від захворювання, а є поняття - профілактика тяжких форм. Так от для людини, щепленої цією вакциною, ймовірність захворіти на коронавірус є, але захворіти на важку форму - практично ні. У них дуже висока ефективність", - розповів Комаровський.

Доктор переконаний, що людям у групі ризику дуже важливо вакцинуватися.

"Якщо людина перебуває в групі ризику - з гіпертонією, ожирінням, старше за 50 років - практично будь-хто, і ви будете чекати на Pfizer?! Я вас запевняю, що ті бабусі у будинках престарілих, які ще не захворіли і ще не "згоріли", їх ми можемо абсолютно спокійно вакцинувати. Але в будь-якому випадку, і я наполягаю на цьому, що це виключно добровільно. І чим більше ми будемо кричати на кожному кроці, що це виключно добровільно, тим більше черзі стоятимуть на вакцинацію", - зазначив Коморовський.