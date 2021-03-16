ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Таблеток для восстановления нет: Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 08:06
Таблеток для восстановления нет: Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром Комароский рассказал, как справиться с постковидным синдромом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал способы, которые помогут пережить постковидный синдром.

Доктор Комаровский в интервью журналистке Наталье Влащенко на канале "Власть vs Влащенко" отметил, что процесс восстановления может занять даже несколько месяцев.

Врач объяснил, что самый лучший способ восстановления после коронавируса – это спорт и отсутствие негатива. Сам процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Но к сожалению, по словам Комаровского, не существует таблеток, которые бы помогли вернуть организм в норму после перенесенного COVID-19. Однако ускорить процесс восстановления возможно с помощью простых способов.

"Восстановление – это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное – нагнетания. Отсутствие вот этого "все пропало, все пропало", - отметил Евгений Комаровский.

Он добавил, что по телевизору перестали показывать позитивные сюжеты и вместо этого журналисты выводят в эфир ролики о том, как герои кричат, дерутся, бьют друг другу морду.

Врач предложил телеканалам хотя бы дозировано создавать людям положительные эмоции.

Доктор Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 и тем, кто еще не болел ранее.

А также рассказывали о том, что Комаровский откровенно поделился своей историей о коронавирусе и признался, что будет вакцинироваться обязательно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Евгений Комаровский Комаровский Коронавирус
LITE
Елизавета II начала расследование против Меган Маркл: что натворила герцогиня
Елизавета II начала расследование против Меган Маркл: что натворила герцогиня