Таблеток для восстановления нет: Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Доктор Комаровский в интервью журналистке Наталье Влащенко на канале "Власть vs Влащенко" отметил, что процесс восстановления может занять даже несколько месяцев.

Врач объяснил, что самый лучший способ восстановления после коронавируса – это спорт и отсутствие негатива. Сам процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Но к сожалению, по словам Комаровского, не существует таблеток, которые бы помогли вернуть организм в норму после перенесенного COVID-19. Однако ускорить процесс восстановления возможно с помощью простых способов.

"Восстановление – это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное – нагнетания. Отсутствие вот этого "все пропало, все пропало", - отметил Евгений Комаровский.

Он добавил, что по телевизору перестали показывать позитивные сюжеты и вместо этого журналисты выводят в эфир ролики о том, как герои кричат, дерутся, бьют друг другу морду.

Врач предложил телеканалам хотя бы дозировано создавать людям положительные эмоции.

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