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Комаровський розповів, коли щепитися від COVID-19 перехворівшим і ще не хворівшим

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 16:12
Комаровський розповів, коли щепитися від COVID-19 перехворівшим і ще не хворівшим Доктор Комаровський розповів про вакцинацію від COVID-19 (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Люди, які перехворіли коронавірусом, повинні вакцинуватися від COVID-19 не раніше, ніж через шість місяців після минулої хвороби.

Про це доктор Комаровський розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко у програмі Vласть vs Vлащенко.

"Не раніше, ніж через шість місяців", - підкреслив медик.

Ведуча запитала лікаря, коли потрібно вакцинувати тата, якщо він не хворів коронавірусом.

"Якщо шансів чекати Pfizer немає, потрібно робити щеплення тим, що є", - сказав Комаровський.

Також медик розповів, що оригінальну вакцину AstraZeneka закуповували інші країни за ціною 1,7 євро, а у нас в країні Covishield купили за ціною 4,6 євро за дозу.

Комаровський зазначив, що такими кроками уряд дискредитує сам себе.

Доктор Комаровський розповів про вакцину від коронавірусу

Як ми писали раніше, доктор Євген Комаровський зізнався, що перехворів коронавірусом, і заявив про намір вакцинуватися.

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