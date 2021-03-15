Комаровський розповів, коли щепитися від COVID-19 перехворівшим і ще не хворівшим

Люди, які перехворіли коронавірусом, повинні вакцинуватися від COVID-19 не раніше, ніж через шість місяців після минулої хвороби.

Про це доктор Комаровський розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко у програмі Vласть vs Vлащенко .

"Не раніше, ніж через шість місяців", - підкреслив медик.

Ведуча запитала лікаря, коли потрібно вакцинувати тата, якщо він не хворів коронавірусом.

"Якщо шансів чекати Pfizer немає, потрібно робити щеплення тим, що є", - сказав Комаровський.

Також медик розповів, що оригінальну вакцину AstraZeneka закуповували інші країни за ціною 1,7 євро, а у нас в країні Covishield купили за ціною 4,6 євро за дозу.

Комаровський зазначив, що такими кроками уряд дискредитує сам себе.

Доктор Комаровський розповів про вакцину від коронавірусу