Таблетки для обеззараживания воды: медики объяснили, когда и как их применять

Где получить обеззараживающие таблетки

"Вода поверхностных водоемов пострадавших от террористического акта России на Каховской ГЭС имеет высокий уровень загрязнения из-за затопления сельскохозяйственных угодий, канализационных сооружений, кладбищ. Без очистки ее нельзя употреблять и использовать в хозяйстве - это может привести к возникновению острых кишечных инфекций. Употреблять можно только бутилированную и привозную воду, а также ту, то подается через централизованную систему водоснабжения", - отмечают медики.

Поскольку многие остались без доступа к чистой воде, то самым эффективным способом очистки являются таблетки для обеззараживания. Такие таблетки поставляют в пострадавшие области централизованно.

"Таблетки для обеззараживания воды можно получить в центрах контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), местных властей или у выездных бригад ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах", - добавляют в ЦОЗ.

Такие таблетки уничтожают бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли и вирусы. Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать эти таблетки

Четко соблюдайте дозировку. Не проглатывайте таблетки. Помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут. Не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени.

Если вода сильно загрязнена и мутна (из поверхностных водоемов и открытых колодцев) перед использованием таблеток следует:

отстоять воду в сосуде, а потом обеззаразить

отфильтровать воду, используя несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце или фильтр для кофе, бумажные салфетки

растворить таблетку именно в том количестве отстоянной/отфильтрованной воды, которая указана в инструкции таблетки

запрещено использовать воду, которая имеет неприятный запах, нехарактерный цвет, содержит на поверхности пленки (радужные, белые и т.п.), пену или другие признаки, вызывающие у вас сомнение в ее безопасности

Если у воды нет видимых признаков загрязнения (вода из скважин, колодцев), то такая вода может быть загрязнена микроорганизмами. Поэтому ее все равно нужно очистить. Растворите таблетку в количестве воды, указанном в инструкции.

Какие меры предосторожности к применению таблеток

Медики отмечают, что нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить себе. А именно: