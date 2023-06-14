Таблетки для знезараження води: медики пояснили, коли і як їх застосовувати

Де отримати знезаражувальні таблетки

"Вода поверхневих водойм територій, що постраждали від терористичного акту Росії на Каховській ГЕС, має високий рівень забруднення через затоплення сільськогосподарських угідь, каналізаційних споруд, кладовищ. Без очищення її не можна вживати та використовувати у господарстві - це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій. Вживати можна лише бутильовану та привізну воду, а також ту, що подається через централізовану систему водопостачання", - зазначають медики.

Оскільки багато людей залишились без доступу до чистої води, то найефективнішим способом очищення є таблетки для знезараження. Такі таблетки поставляють у постраждалі області централізовано.

"Таблетки для знезараження води можна отримати у центрах контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), місцевої влади або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах", - додають у ЦГЗ.

Такі таблетки знищують бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси. Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Як використовувати ці таблетки

Чітко дотримуйтеся дозування. Не ковтайте таблетки. Пам'ятайте, щоб таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин. Не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу.

Якщо вода сильно забруднена та каламутна (з поверхневих водойм та відкритих колодязів) перед використанням таблеток слід:

відстояти воду у посудині, а потім знезаразити

відфільтрувати воду, використовуючи кілька шарів чистої тканини, паперовий рушник або фільтр для кави, паперові серветки

розчинити таблетку саме в тій кількості відстояної/відфільтрованої води, яка вказана в інструкції таблетки

заборонено використовувати воду, яка має неприємний запах, нехарактерний колір, містить на поверхні плівки (райдужні, білі тощо), піну або інші ознаки, які викликають у вас сумнів щодо її безпечності

Якщо вода не має видимих ознак забруднення (вода зі свердловин, колодязів), то така вода може бути забрудненою мікроорганізмами. Тож її все одно треба очистити. Розчиніть таблетку в кількості води, яка вказана в інструкції.

Які застереження до застосування таблеток

Медики наголошують, що треба дотримуватись правил безпеки, аби не нашкодити собі. А саме: