Врач рассказал, грозит ли затопленным районам эпидемия холеры и других инфекционных заболеваний

Подрыв россиянами Каховской ГЭС грозит катастрофическими последствиями для многих сфер. В частности, сейчас остро встал вопрос о распространении инфекционных болезней в затопленных районах Херсонской области.

Об инфекционных угрозах на этих территориях рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в Facebook .

Какие инфекционные угрозы несет вода в затопленных районах

"Вода, которая является источником жизни, сейчас для всех нас стала горем и серьезной опасностью. Психопаты-оккупанты принесли ужас, которому нет никакого объяснения. Но когда вокруг сплошные разрушения и опасности, надо сохранять холодное трезвое понимание, как действовать в чрезвычайных ситуациях", - пишет врач.

Он отмечает, что загрязненная вода, которая сейчас смывает выгребные ямы, кладбища, мусорные свалки и промышленные участки, очень опасна.

"Употреблять можно только бутилированную воду. Все остальное - прямая опасность получить кишечную инфекцию. Не будем забывать о колодцах. Они тоже в зоне риска загрязнения. Относительно холеры я бы панику не разгонял. Единичные случаи всегда возможны, но это компетенция соответствующих служб", - говорит инфекционист.

Дубровский добавляет, что для этого должен быть очаг заражения. А еще - при наличии достаточного количества питьевой чистой воды проблема не приобретет масштабов.

"Надеемся, что до такого сценария не дойдет. То, что действительно требует внимания и осторожности, это заболевания, которые не так заметны сразу", - говорит врач.

Инфекционист называет две болезни, которые могут представлять серьезную угрозу в подтопленных районах.

Лептоспироз и ботулизм

"Лептоспироз - редкое заболевание. Должно сойтись много факторов, чтобы произошло заражение. Именно сейчас такое и может случиться. Спасатели, которые находятся в труднодоступных, непроточных участках, особенно в частном секторе, где есть всевозможные грызуны, очень рискуют заразиться. Царапины, порезы - это входные ворота для инфекции", - объясняет Дубровский.

Он отмечает, что ранние симптомы болезни очень неспецифичны - это температура, общая слабость и боли в мышцах ног. При них мало кто подумает о лептоспирозе.

"Люди объяснят это тем, что ноги болят от усталости, напряжения и перегрузки. А температура возникла из-за простуды от холодной воды и т.д. Но комбинация именно этих специфических симптомов - температура и боли в мышцах (обычно икроножных или бедренных) - важная диагностическая подсказка", - говорит врач.

Лептоспироз прогрессирует очень быстро. Это смертельное заболевание. Раннее предназначение антибиотиков спасает жизнь.

"С ботулизмом ситуация также может быть серьезной. Опасность - дохлая рыба. Пробовать что-то делать из даже недавно умершей рыбы - сушить, солить, консервировать и т.д. - очень опасно. Ботулизм - смертельное заболевание. Для лечения нужна специфическая сыворотка. Рыбные продукты неизвестного происхождения и производства - сейчас продукт-исключения", - предостерегает Дубровский.

Врач призывает людей не поддаваться панике, но вовремя обращайтесь за медицинской помощью при появлении опасных симптомов.