Не таблетками едиными. Полезные гаджеты для дома, которые помогут победить болезнь

В эпоху новейших технологий лечиться можно не только таблетками или другими лекарственными средствами. Поддерживать здоровье или вылечить заболевание в домашних условиях помогут также различные полезные гаджеты.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ParaMedic, MediCo, OrTop, Zepter-IF, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших приборов, которые стоят на страже нашего здоровья и помогут в борьбе с недугом.

Бесконтактный термометр

Инфракрасный бесконтактный термометр определяет температуру тела на расстоянии и выводит полученные данные на дисплей.

Такой способ диагностики и мониторинга здоровья во время болезни является быстрым (практически моментальным), удобным (позволяет измерить температуру даже у спящего ребенка) и гигиеничным (из-за отсутствия контакта с телом человека).

Кроме того, бесконтактный термометр может измерить температуру жидкости (чая, воды и т.п.), продуктов и других предметов в помещении.

Полезный прибор для детей и взрослых (иллюстративное фото: freepik.com)

Электронный тонометр

Электронный (автоматический) тонометр позволяет быстро измерить уровень артериального давления.

Кроме того, большинство таких приборов "умеют" определять пульс и наличие или отсутствие аритмии (после трех поочередных измерений).

Некоторые модели имеют функцию голосового сопровождения, что облегчает взаимодействие с гаджетом (особенно пожилым людям).

С таким тонометром справится каждый (иллюстративное фото: freepik.com)

Пульсоксиметр

Этот медицинский диагностический прибор измеряет через кожу пальца уровень сатурации кислорода в капиллярной крови (оксигенации) - насыщенности гемоглобина крови кислородом (в процентах).

При нарушении этого показателя возникает гипоксия - дыхательная недостаточность.

Некоторые модели также измеряют пульс (частоту сердечных сокращений) и индекс перфузии (силу сигнала артериального пульса).

Пульсоксиметр можно использовать для регулярного мониторинга и своевременной диагностики заболеваний сердца и сосудов, а также при инфекционных заболеваниях (в частности COVID-19).

Пульсоксиметр лучше всегда иметь под рукой (иллюстративное фото: freepik.com)

Глюкометр

Это - прибор для измерения концентрации глюкозы (сахара) в биологических жидкостях (крови, ликворе и т.п.).

Глюкометры бывают разные - одноразовые и многоразовые, контактные и бесконтактные, фотометрические и электрохимические.

Процесс происходит путем прокалывания (с помощью иглы или светового импульса) кожи человека и взятия необходимого для измерения количества крови (которую иногда необходимо поместить на специальную тест-полоску).

Современные аппараты могут иметь дополнительные функции (отображение даты и времени предыдущих измерений, вывод среднего результата нескольких измерений, подключение к ПК или смартфону, таймер с напоминанием о необходимости проведения анализа и т.п.).

Сахарный диабет - не шутки (иллюстративное фото: freepik.com)

Небулайзер

Это устройство предназначено для "доставки" лекарственного препарата в дыхательные пути человека с астмой или другим респираторным заболеванием.

По сути, он превращает жидкое лекарство в мелкодисперсный туман, который человек вдыхает через маску или мундштук. Благодаря этому лекарство попадает именно в легкие и дыхательную систему.

По принципу действия небулайзеры бывают компрессорные, ультразвуковые и электронно-сетчатые (для лечения абструктивных заболеваний легких лучше всего подойдут компрессорные).

Они являются незаменимыми помощниками для лечения в домашних условиях как взрослых, так и детей.

Небулайзером не рекомендуют пользоваться больным с температурой (иллюстративное фото: freepik.com)

Бактерицидный облучатель

Этот аппарат предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях (операционных, перевязочных, жилых комнатах) и облучения различных предметов с целью их стерилизации.

Основным элементом такого облучателя является специальная бактерицидная лампа - из кварцевого или ультрафиолетового (увиолевого) стекла.

При прохождении УФ-лучей через стекло из кварца вырабатывается озон, обладающий характерным запахом и вызывающий гибель патогенных микроорганизмов.

Лампы с колбой из ультрафиолетового (увиолевого) стекла озон не выделяют и выпускаются в трех вариантах:

закрытого типа (излучающий элемент располагается в корпусе с отверстиями для циркуляции воздуха или подключения соответствующих насадок)

открытого типа (размещаются на кронштейнах с подставками без кожуха)

универсальные (можно использовать дома, поскольку излучающий элемент скрыт в компактном корпусе небольших размеров)

Такие лампы особенно полезны, когда семья подхватывает вирусную инфекцию (скриншот: ortop.ua)

Дарсонваль

Дарсонвализация - лечение электрическими и электромагнитными колебаниями высокой частоты, большого напряжения и малой силы.

Электрический аппарат Дарсонваль снижает чувствительность нервных окончаний, расширяет мелкие кровеносные сосуды, улучшает кровообращение в капиллярах, ускоряет обмен веществ. Обладает болеутоляющим действием, ускоряет заживление ран.

Его используют, в частности, в комплексной терапии гайморита (воспаление синусов носа) для уменьшения воспаления и болевых ощущений.

Для проведения местной дарсонвализации к нужному участку тела прикладывают (или вводят в полость тела) полый стеклянный электрод, по которому от устройства протекает переменный электрический ток высокой частоты (100-500 кГц) напряжением до 30 кВ.

Высокочастотные импульсные разряды тока оказывают раздражающее действие на рецепторы (например кожи) и рефлекторным путем вызывают ответные реакции внутренних органов и систем организма.

До начала использования прибора следует внимательно ознакомиться с инструкцией (иллюстративное фото: freepik.com)

Биоптрон

Применение лампы Биоптрон (Bioptron) является методом оздоровления с помощью светотерапии. По сути, электрохимические реакции (возникающие в организме под воздействием светового излучения) стимулируют восстановление пораженных тканей (кожи, мышц, нервов, кровеносных сосудов и т.д.).

Биоптрон способствует уменьшению болевых ощущений, ускорению обновления и регенерации тканей (заживлению ран), улучшению микроциркуляции крови, укреплению иммунной системы, стимуляции регенеративных и восстановительных процессов организма.

В домашних условиях особенно полезной эта лампа может оказаться тогда, когда у ребенка или взрослого болит ухо, воспалено горло, заложены носовые пазухи и т.д.

Все аппараты Биоптрон имеют аналогичные характеристики света (и воздействие на организм), однако отличаются по размерам, дизайну и удобству применения.

Светотерапия - безболезненная и полезная (скриншот: zepter-if.com.ua)

Перкуссионный массажер

Перкуссионный массажер (массажный пистолет) - инновационное массажное устройство, созданное для облегчения напряжения и снятия боли в разных частях тела.

Этот прибор - не только для спортсменов, ведь может помочь любому человеку найти быстрое и длительное облегчение от повседневных недугов (от лечения узлов и боли в мышцах до восстановления после тренировок).

Перкуссионная терапия имеет множество преимуществ (кроме немедленного снятия напряжения), включая увлажнение мышечной ткани, улучшение подвижности, снижение уровня молочной кислоты, усиление кровотока и уменьшение боли и скованности мышц.

Массаж является идеальным средством от многих заболеваний (иллюстративное фото: freepik.com)

Воздушно-компрессионный массажер

Воздушный компрессионный массажер использует для создания давления и массажа специальные воздушные камеры. После того как человек "окутывает" массажер вокруг тела, они наполняются и прижимаются к телу.

Воздушно-компрессионный массаж (прессотерапия) способствует повышению кровообращения, лимфатическому дренажу, снятию напряжения в мышцах, уменьшению подкожных жировых отложений, активизации обменных процессов, улучшению микроциркуляции и выведению излишней межклеточной жидкости (что помогает уменьшить отеки).

Такой массажер работает чаще всего по принципу "снизу-вверх" - согласно японской методике воздействия на лимфатическую систему. Благодаря аэродинамическому действию с попеременным сжатием компрессионных подушек и разными режимами интенсивности, массажер эффективно "сдавливает" ноги (или другие части тела).

Он помогает снять усталость, улучшает тонус сеток сосудов, предотвращает варикозное расширение вен.

Прессотерапия может помочь даже после некоторых травм (иллюстративное фото: freepik.com)