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Не таблетками едиными. Полезные гаджеты для дома, которые помогут победить болезнь

Четверг 25 января 2024 18:16
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Не таблетками едиными. Полезные гаджеты для дома, которые помогут победить болезнь Гаджеты "умеют" предупреждать и лечить болезни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В эпоху новейших технологий лечиться можно не только таблетками или другими лекарственными средствами. Поддерживать здоровье или вылечить заболевание в домашних условиях помогут также различные полезные гаджеты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших приборов, которые стоят на страже нашего здоровья и помогут в борьбе с недугом.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ParaMedic, MediCo, OrTop, Zepter-IF, Wikipedia.

Бесконтактный термометр

Инфракрасный бесконтактный термометр определяет температуру тела на расстоянии и выводит полученные данные на дисплей.

Такой способ диагностики и мониторинга здоровья во время болезни является быстрым (практически моментальным), удобным (позволяет измерить температуру даже у спящего ребенка) и гигиеничным (из-за отсутствия контакта с телом человека).

Кроме того, бесконтактный термометр может измерить температуру жидкости (чая, воды и т.п.), продуктов и других предметов в помещении.

Бесплатное фото Врач в перчатках держит термометр

Полезный прибор для детей и взрослых (иллюстративное фото: freepik.com)

Электронный тонометр

Электронный (автоматический) тонометр позволяет быстро измерить уровень артериального давления.

Кроме того, большинство таких приборов "умеют" определять пульс и наличие или отсутствие аритмии (после трех поочередных измерений).

Некоторые модели имеют функцию голосового сопровождения, что облегчает взаимодействие с гаджетом (особенно пожилым людям).

Бесплатное фото Вид сверху на тензиометр для проверки артериального давления

С таким тонометром справится каждый (иллюстративное фото: freepik.com)

Пульсоксиметр

Этот медицинский диагностический прибор измеряет через кожу пальца уровень сатурации кислорода в капиллярной крови (оксигенации) - насыщенности гемоглобина крови кислородом (в процентах).

При нарушении этого показателя возникает гипоксия - дыхательная недостаточность.

Некоторые модели также измеряют пульс (частоту сердечных сокращений) и индекс перфузии (силу сигнала артериального пульса).

Пульсоксиметр можно использовать для регулярного мониторинга и своевременной диагностики заболеваний сердца и сосудов, а также при инфекционных заболеваниях (в частности COVID-19).

Закройте оксиметр, прикрепленный к больному старшему пациенту

Пульсоксиметр лучше всегда иметь под рукой (иллюстративное фото: freepik.com)

Глюкометр

Это - прибор для измерения концентрации глюкозы (сахара) в биологических жидкостях (крови, ликворе и т.п.).

Глюкометры бывают разные - одноразовые и многоразовые, контактные и бесконтактные, фотометрические и электрохимические.

Процесс происходит путем прокалывания (с помощью иглы или светового импульса) кожи человека и взятия необходимого для измерения количества крови (которую иногда необходимо поместить на специальную тест-полоску).

Современные аппараты могут иметь дополнительные функции (отображение даты и времени предыдущих измерений, вывод среднего результата нескольких измерений, подключение к ПК или смартфону, таймер с напоминанием о необходимости проведения анализа и т.п.).

Вид сверху женщина-диабетик проверяет уровень глюкозы

Сахарный диабет - не шутки (иллюстративное фото: freepik.com)

Небулайзер

Это устройство предназначено для "доставки" лекарственного препарата в дыхательные пути человека с астмой или другим респираторным заболеванием.

По сути, он превращает жидкое лекарство в мелкодисперсный туман, который человек вдыхает через маску или мундштук. Благодаря этому лекарство попадает именно в легкие и дыхательную систему.

По принципу действия небулайзеры бывают компрессорные, ультразвуковые и электронно-сетчатые (для лечения абструктивных заболеваний легких лучше всего подойдут компрессорные).

Они являются незаменимыми помощниками для лечения в домашних условиях как взрослых, так и детей.

Больная девушка с маской

Небулайзером не рекомендуют пользоваться больным с температурой (иллюстративное фото: freepik.com)

Бактерицидный облучатель

Этот аппарат предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях (операционных, перевязочных, жилых комнатах) и облучения различных предметов с целью их стерилизации.

Основным элементом такого облучателя является специальная бактерицидная лампа - из кварцевого или ультрафиолетового (увиолевого) стекла.

При прохождении УФ-лучей через стекло из кварца вырабатывается озон, обладающий характерным запахом и вызывающий гибель патогенных микроорганизмов.

Лампы с колбой из ультрафиолетового (увиолевого) стекла озон не выделяют и выпускаются в трех вариантах:

  • закрытого типа (излучающий элемент располагается в корпусе с отверстиями для циркуляции воздуха или подключения соответствующих насадок)
  • открытого типа (размещаются на кронштейнах с подставками без кожуха)
  • универсальные (можно использовать дома, поскольку излучающий элемент скрыт в компактном корпусе небольших размеров)

Не таблетками едиными. Полезные гаджеты для дома, которые помогут победить болезнь

Такие лампы особенно полезны, когда семья подхватывает вирусную инфекцию (скриншот: ortop.ua)

Дарсонваль

Дарсонвализация - лечение электрическими и электромагнитными колебаниями высокой частоты, большого напряжения и малой силы.

Электрический аппарат Дарсонваль снижает чувствительность нервных окончаний, расширяет мелкие кровеносные сосуды, улучшает кровообращение в капиллярах, ускоряет обмен веществ. Обладает болеутоляющим действием, ускоряет заживление ран.

Его используют, в частности, в комплексной терапии гайморита (воспаление синусов носа) для уменьшения воспаления и болевых ощущений.

Для проведения местной дарсонвализации к нужному участку тела прикладывают (или вводят в полость тела) полый стеклянный электрод, по которому от устройства протекает переменный электрический ток высокой частоты (100-500 кГц) напряжением до 30 кВ.

Высокочастотные импульсные разряды тока оказывают раздражающее действие на рецепторы (например кожи) и рефлекторным путем вызывают ответные реакции внутренних органов и систем организма.

Не таблетками едиными. Полезные гаджеты для дома, которые помогут победить болезнь

До начала использования прибора следует внимательно ознакомиться с инструкцией (иллюстративное фото: freepik.com)

Биоптрон

Применение лампы Биоптрон (Bioptron) является методом оздоровления с помощью светотерапии. По сути, электрохимические реакции (возникающие в организме под воздействием светового излучения) стимулируют восстановление пораженных тканей (кожи, мышц, нервов, кровеносных сосудов и т.д.).

Биоптрон способствует уменьшению болевых ощущений, ускорению обновления и регенерации тканей (заживлению ран), улучшению микроциркуляции крови, укреплению иммунной системы, стимуляции регенеративных и восстановительных процессов организма.

В домашних условиях особенно полезной эта лампа может оказаться тогда, когда у ребенка или взрослого болит ухо, воспалено горло, заложены носовые пазухи и т.д.

Все аппараты Биоптрон имеют аналогичные характеристики света (и воздействие на организм), однако отличаются по размерам, дизайну и удобству применения.

Не таблетками едиными. Полезные гаджеты для дома, которые помогут победить болезнь

Светотерапия - безболезненная и полезная (скриншот: zepter-if.com.ua)

Перкуссионный массажер

Перкуссионный массажер (массажный пистолет) - инновационное массажное устройство, созданное для облегчения напряжения и снятия боли в разных частях тела.

Этот прибор - не только для спортсменов, ведь может помочь любому человеку найти быстрое и длительное облегчение от повседневных недугов (от лечения узлов и боли в мышцах до восстановления после тренировок).

Перкуссионная терапия имеет множество преимуществ (кроме немедленного снятия напряжения), включая увлажнение мышечной ткани, улучшение подвижности, снижение уровня молочной кислоты, усиление кровотока и уменьшение боли и скованности мышц.

Бесплатное фото Человек с помощью массажного пистолета

Массаж является идеальным средством от многих заболеваний (иллюстративное фото: freepik.com)

Воздушно-компрессионный массажер

Воздушный компрессионный массажер использует для создания давления и массажа специальные воздушные камеры. После того как человек "окутывает" массажер вокруг тела, они наполняются и прижимаются к телу.

Воздушно-компрессионный массаж (прессотерапия) способствует повышению кровообращения, лимфатическому дренажу, снятию напряжения в мышцах, уменьшению подкожных жировых отложений, активизации обменных процессов, улучшению микроциркуляции и выведению излишней межклеточной жидкости (что помогает уменьшить отеки).

Такой массажер работает чаще всего по принципу "снизу-вверх" - согласно японской методике воздействия на лимфатическую систему. Благодаря аэродинамическому действию с попеременным сжатием компрессионных подушек и разными режимами интенсивности, массажер эффективно "сдавливает" ноги (или другие части тела).

Он помогает снять усталость, улучшает тонус сеток сосудов, предотвращает варикозное расширение вен.

Крупный план прессотерапии в спа-центре.

Прессотерапия может помочь даже после некоторых травм (иллюстративное фото: freepik.com)

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли "поднять иммунитет" таблетками.

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