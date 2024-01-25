Не таблетками єдиними. Корисні гаджети для дому, що допоможуть перемогти хворобу

В еру новітніх технологій лікуватися можна не тільки таблетками чи іншими лікарськими засобами. Підтримувати здоров'я або ж вилікувати захворювання в домашніх умовах допоможуть також різні корисні гаджети.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ParaMedic, MediCo, OrTop, Zepter-IF, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих приладів, які стоять на варті нашого здоров'я та допоможуть у боротьбі з недугом.

Безконтактний термометр

Інфрачервоний безконтактний термометр визначає температуру тіла на відстані й "виводить" отримані дані на дисплей.

Такий спосіб діагностики та моніторингу стану здоров'я під час хвороби є швидким (практично моментальним), зручним (дозволяє виміряти температуру навіть у сплячої дитини) та гігієнічним (через відсутність контакту з тілом людини).

Крім того, безконтактний термометр може виміряти температуру рідини (чаю, води і т.ін.), продуктів і навіть інших предметів у приміщенні.

Корисний прилад для дітей і дорослих (ілюстративне фото: freepik.com)

Електронний тонометр

Електронний (автоматичний) тонометр дозволяє швидко виміряти рівень артеріального тиску.

Крім того, більшість таких приладів "уміють" визначати пульс і наявність або відсутність аритмії (після трьох почергових вимірювань).

Деякі моделі мають функцію голосового супроводу, що полегшує взаємодію з гаджетом (особливо людям похилого віку).

З таким тонометром впорається кожен (ілюстративне фото: freepik.com)

Пульсоксиметр

Цей медично-діагностичний прилад вимірює через шкіру пальця рівень сатурації кисню в капілярній крові (оксигенації) - насиченості гемоглобіну крові киснем (у відсотках).

При порушенні цього показника виникає гіпоксія - дихальна недостатність.

Деякі моделі вимірюють також пульс (частоту серцевих скорочень) та індекс перфузії (силу сигналу артеріального пульсу).

Пульсоксиметр можна використовувати для регулярного моніторингу та своєчасної діагностики захворювань серця і судин, а також під час інфекційних захворювань (зокрема COVID-19).

Пульсоксиметр краще завжди мати під рукою (ілюстративне фото: freepik.com)

Глюкометр

Це - прилад для вимірювання концентрації глюкози (цукру) в біологічних рідинах (крові, лікворі тощо).

Глюкометри бувають різні - одноразові й багаторазові, контактні та безконтактні, фотометричні та електрохімічні.

Процес відбувається шляхом проколювання (за допомогою голки або світлового імпульсу) шкіри людини та взяття необхідної для вимірювання кількості крові (яку інколи необхідно помістити на спеціальну тест-смужку).

Сучасні апарати можуть мати додаткові функції (відображення дати й часу попередніх вимірів, виведення середнього результату декількох вимірів, підключення до ПК або смартфона, таймер з нагадуванням про необхідність проведення аналізу і т.ін.).

Цукровий діабет - не жарти (ілюстративне фото: freepik.com)

Небулайзер

Цей пристрій призначений для "доставки" лікарського препарату в дихальні шляхи людини з астмою або іншим респіраторним захворюванням.

По суті, він перетворює рідкі ліки в дрібнодисперсний туман, який людина вдихає через маску або мундштук. Завдяки цьому ліки потрапляють саме в легені й дихальну систему.

За принципом дії небулайзери бувають компресорні, ультразвукові та електронно-сітчасті (для лікування обструктивних захворювань легень найкраще підійдуть компресорні).

Вони є незамінними помічниками для лікування в домашніх умовах як дорослих, так і дітей.

Небулайзером не радять користуватися хворим з температурою (ілюстративне фото: freepik.com)

Бактерицидний опромінювач

Цей апарат створено для знезаражування повітря у приміщеннях (операційних, перев'язочних, житлових кімнатах) та опромінювання різних предметів з метою їхньої стерилізації.

Основним елементом такого опромінювача є спеціальна бактерицидна лампа - з кварцового або ультрафіолетового (увіолевого) скла.

При проходженні УФ-променів через скло з кварцу виробляється озон, що володіє характерним запахом і викликає загибель патогенних мікроорганізмів.

Лампи з колбою з ультрафіолетового (увіолевого) скла озон не виділяють і випускаються в трьох варіантах:

закритого типу (випромінюючий елемент розташовується в корпусі з отворами для циркуляції повітря або підключення відповідних насадок)

відкритого типу (розташовуються на кронштейнах з підставками без кожуха)

універсальні (можна використовувати вдома, оскільки випромінюючий елемент прихований у компактному корпусі невеликих розмірів)

Такі лампи особливо корисні, коли родина підхоплює вірусну інфекцію (скріншот: ortop.ua)

Дарсонваль

Дарсонвалізація - лікування електричними й електромагнітними коливаннями високої частоти, великої напруги та малої сили.

Електричний апарат Дарсонваль знижує чутливість нервових закінчень, розширює дрібні кровоносні судини, покращує кровообіг у капілярах, пришвидшує обмін речовин. Має болезаспокійливу дію, пришвидшує загоєння ран.

Його використовують, зокрема, у комплексній терапії гаймориту (запалення синусів носа) для зменшення запалення і больових відчуттів.

Для проведення місцевої дарсонвалізації, до потрібної ділянки тіла прикладають (або вводять у порожнину тіла) порожнистий скляний електрод, по якому від пристрою протікає змінний електричний струм високої частоти (100-500 кГц) напругою до 30 кВ.

Високочастотні імпульсні розряди струму створюють подразнювальну дію на рецептори (наприклад шкіри) і рефлекторним шляхом викликають відповідні реакції внутрішніх органів і систем організму.

До початку використання приладу варто уважно ознайомитись з інструкцією (ілюстративне фото: freepik.com)

Біоптрон

Застосування лампи Біоптрон (Bioptron є методом оздоровлення за допомогою світлотерапії. По суті, електрохімічні реакції (що виникають в організмі під впливом світлового випромінювання) стимулюють відновлення уражених тканин (шкіри, м'язів, нервів, кровоносних судин і т.д.).

Біоптрон сприяє зменшенню больових відчуттів, прискоренню відновлення та регенерації тканин (загоєння ран), поліпшенню мікроциркуляції крові, зміцненню імунної системи, стимуляції регенеративних і відновних процесів організму.

В домашніх умовах особливо корисною ця лампа може стати тоді, коли у дитини чи дорослого болить вухо, запалене горло, закладено носові пазухи тощо.

Всі апарати Біоптрон мають аналогічні характеристики світла (і вплив на організм), проте розрізняються за розмірами, дизайном і зручністю застосування.

Світлотерапія - безболісна та корисна (скріншот: zepter-if.com.ua)

Перкусійний масажер

Перкусійний масажер (масажний пістолет) - інноваційний масажний пристрій, створений для полегшення напруги та зняття болю в різних частинах тіла.

Цей прилад - не лише для спортсменів, адже може допомогти будь-кому знайти швидке і тривале полегшення від повсякденних недуг (від лікування вузлів і болю в м'язах до відновлення після тренувань).

Перкусійна терапія має багато переваг (окрім негайного зняття напруги), включаючи зволоження м'язової тканини, покращення рухливості, зниження рівня молочної кислоти, посилення кровотоку та зменшення болю й скутості м'язів.

Масаж є ідеальним засобом від багатьох хвороб (ілюстративне фото: freepik.com)

Повітряно-компресійний масажер

Повітряний компресійний масажер використовує для створення тиску й масажу спеціальні повітряні камери. Після того як людина "огортає" масажер навколо тіла, вони наповнюються й притискаються до тіла.

Повітряно-компресійний масаж (пресотерапія) сприяє підвищенню кровообігу, лімфатичному дренажу, зняттю напруги в м'язах, зменшенню підшкірних жирових відкладень, активізації обмінних процесів, покращенню мікроциркуляції та виведенню зайвої міжклітинної рідини (що допомагає зменшити набряки), а також допомагає очищенню організму.

Такий масажер працює найчастіше за принципом "знизу-вгору" - відповідно до японської методики впливу на лімфатичну систему. Завдяки аеродинамічній дії з поперемінним стиском компресійних подушок та різними режимами інтенсивності, масажер ефективно "здавлює" ноги (чи інші частини тіла).

Він допомагає зняти втому, покращує тонус сіток судин запобігає варикозному розширенню вен.

Пресотерапія може допомогти навіть після деяких травм (ілюстративне фото: freepik.com)