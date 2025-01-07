ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Названы 5 знаков Зодиака, у которых все начнется с чистого листа уже в первой половине 2025 года

Вторник 07 января 2025 06:24
UA EN RU
Названы 5 знаков Зодиака, у которых все начнется с чистого листа уже в первой половине 2025 года Гороскоп на первое полугодие (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Первые шесть месяцев 2025 года, который уже начался, окажутся невероятно удачными для представителей 5 знаков Зодиака. Этот период будет для них судьбоносным.

У каких знаков Зодиака в 2025 году начнется новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Овен

Первое полугодие станет для вас судьбоносным, ведь вы сможете многое переосмыслить. Гороскоп сулит вам мощные трансформации, о которых вы и не могли мечтать. Ставьте перед собой новые цели и не торопитесь с решениями, обдумывайте каждый шаг.

Стрелец

Ближайшие месяцы могут вас осчастливить. Вас ждет волна вдохновения, благодаря которому сможете сорвать с неба все звезды. Дайте волю своим амбициям, будьте креативными и смелыми. Начинайте жить так, как всегда хотели - покорите все высоты.

Рыбы

Гороскоп на первые пол года сулит вам тотальную перезагрузку. Тщательно все планируйте и ставьте перед собой четкие цели, полет в облаках и погоню за призрачными местами стоит поставить на паузу. У вас будет шанс начать счастливую жизнь, важно лишь проявить максимальную сосредоточенность.

Дева

В скором времени вас ждут глобальные перемены, которые затронут вашу личную жизнь. Скорее всего, придется начинать все с чистого листа. Однако бояться не стоит, вам очень повезет. Пора отпускать прошлое и двигаться вперед, вы сможете найти свое счастье.

Близнецы

Гороскоп на первое полугодие сулит вам очень редкую возможность. Развивайте новые проекты и стремитесь только вперед. Постарайтесь приложить максимум усилий и верьте в свой успех. Удача вам улыбнется, важно лишь не упустить свой шанс на фантастический взлет.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на всю неделю.

Кроме этого, читайте список всех удачных дат 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Астрология
NEWS
Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец
Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец