ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сирники вийдуть пухкими, якщо їх приготувати на цьому борошні: рецепт ідеального сніданку

Новость на русском →
На цьому борошні сирники виходять пухкими, Неділя 30 січня 2022 08:01
Сирники вийдуть пухкими, якщо їх приготувати на цьому борошні: рецепт ідеального сніданку На якому борошні готувати сирники (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сирники - традиційна страва української кухні. Їх заведено готувати на сніданок, адже часу на приготування йде зовсім небагато. Особливо смачними виходять сирники з домашнього сиру. Однак, зовнішній вигляд сирників найбільше залежить від того, яке борошно використати для страви.

Про те, яке борошно найкраще підходить для сирників, розповіла "_mary.cooking" в Instagram.

За словами фудблогерка, вона для приготування сирників використовує рисову муку. Зокрема, з ним страва чудово тримає форму та не підгорає.

Для приготування пухких сирників знадобляться такі інгредієнти:

  • сир кисломолочний - 305 г;
  • жовток - 1 шт;
  • борошно рисове - 4 ч л;
  • цукор ванільний - 35 г (6-7 ч л);
  • сіль;
  • борошно для обвалювання;
  • оливкова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Так, спочатку до сиру додайте цукор, сіль, жовток, борошно та все ретельно перемішайте. Після цього присипте поверхню та зробіть сирні кульки. Також за допомогою ножа надайте сирникам форму.

Після цього викладіть на розігріту і змащену олією сковорідку та смажте під кришкою 5-6 хвилин з кожного боку.

Вкінці ставу можна прикрасити фруктами, джемом або горішками.

Раніше ми повідомляли, що дієтолог пояснила, чому взимку нападає "жор" і як це зупинити.

Також ми писали, що нутриціолог розповіла, що їсти вранці для стрункої фігури.

Читайте РБК-Україна в Google News
еда рецепт завтрак
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух