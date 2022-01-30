Сырники получатся пышными, если их приготовить на этой муке: рецепт идеального завтрака

Сырники - традиционное блюдо украинской кухни. Их принято готовить на завтрак, ведь времени на приготовление уходит совсем немного. Особенно вкусными получаются сырники из домашнего творога. Однако, внешний вид сырников больше всего зависит от того, какую муку использовать для блюда.

О том, какая мука лучше всего подходит для сырников, рассказала "_mary.cooking" в Instagram .

По словам фудблогерка, она для приготовления сырников использует рисовую муку. В частности, с ним блюдо прекрасно держит форму и не подгорает.

Для приготовления пышных сырников понадобятся следующие ингредиенты:

творог - 305 г;

желток - 1 шт;

Мука рисовая - 4 ч л;

сахар ванильный - 35 г (6-7 ч л);

соль;

мука для обваливания;

оливковое масло для жарки.

Способ приготовления:

Так, сначала к творогу добавьте сахар, соль, желток, муку и все тщательно перемешайте. После этого присыпьте поверхность и сделайте сырные шарики. Также с помощью ножа придайте сырникам форму.

После этого выложите на разогретую и смазанную маслом сковородку и жарьте под крышкой 5-6 минут с каждой стороны.

В конце пруда можно украсить фруктами, джемом или орешками.