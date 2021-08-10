На сина Єлизавети ІІ подали в суд за зґвалтування: "багаті не звільняються від відповідальності"

Сина Єлизавети II принца Ендрю звинуватили в сексуальному насильстві. Більш того, на нього навіть подали до суду. Зробила це американка Вірджинія Джуфре (Робертс)
Як пише Associated Press, адвокати жінки подали позов щодо середнього сина королеви Великобританії до федерального суду Манхеттена.
Джуффре стверджує, що принц Ендрю поглумився над нею в Лондоні в 2001 році, коли їй було 17 років. При цьому, за словами жінки, звів їх сумнозвісний бізнесмен Джефрі Епштейн.
Тепер Вірджинія вимагає від 61-річного члена королівської сім'ї компенсацію за отриманий фізичний і моральний збиток.
У заяві американки йдеться, що вона "притягає принца Ендрю до відповідальності" за те, що він з нею зробив.
"Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші і страху, а повернути собі життя, висловившись відкрито і вимагаючи справедливості", - заявила Джуффре.
При цьому, каже жінка, їй нелегко далося це рішення.
"Я мати і дружина, моя сім'я для мене на першому місці. І я знаю, що ця дія піддасть мене подальшим нападкам з боку принца Ендрю і його прислужників. Але я також знаю, що, якщо я буду мовчати, то вони будуть продовжувати свої брудні справи", - зазначила жінка.
Вірджинія Джуфре (edition.cnn.com)
Офіційної заяви з боку королівського двору не послідувало. Мовчить зараз і сам Ендрю.
Однак, чутки про його зв'язки з Епштейном і неповнолітніми дівчатами, ходять вже давно. Тому про це сина Єлизавети ІІ вже запитували. Наприклад, наприкінці 2019 року принц сказав BBC Newsnight, що ніколи не займався сексом з Джуффре.
"Я можу абсолютно категорично сказати вам, що цього ніколи не було", - сказав він і додав, що навіть "не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічався з нею".
Це фото Ендрю і Вірджинії нібито було зроблено в 2001 році (super.ru)
Нагадаємо, що Джеффрі Епштейна звинувачували в схилянні неповнолітніх до проституції. 10 серпня 2019 року тіло бізнесмена знайшли в камері СІЗО на Манхеттені. За версією слідства, він наклав на себе руки.
Після смерті Епштейна принц Ендрю попросив звільнити його від публічних обов'язків через його минулі контакти з американським мільярдером.
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