На сина Єлизавети ІІ подали в суд за зґвалтування: "багаті не звільняються від відповідальності"

У чому суть скандалу

Джуффре стверджує, що принц Ендрю поглумився над нею в Лондоні в 2001 році, коли їй було 17 років. При цьому, за словами жінки, звів їх сумнозвісний бізнесмен Джефрі Епштейн.

Тепер Вірджинія вимагає від 61-річного члена королівської сім'ї компенсацію за отриманий фізичний і моральний збиток.

У заяві американки йдеться, що вона "притягає принца Ендрю до відповідальності" за те, що він з нею зробив.

"Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші і страху, а повернути собі життя, висловившись відкрито і вимагаючи справедливості", - заявила Джуффре.

При цьому, каже жінка, їй нелегко далося це рішення.

"Я мати і дружина, моя сім'я для мене на першому місці. І я знаю, що ця дія піддасть мене подальшим нападкам з боку принца Ендрю і його прислужників. Але я також знаю, що, якщо я буду мовчати, то вони будуть продовжувати свої брудні справи", - зазначила жінка.

Вірджинія Джуфре (edition.cnn.com)

Що говорить принц Ендрю

Офіційної заяви з боку королівського двору не послідувало. Мовчить зараз і сам Ендрю.

Однак, чутки про його зв'язки з Епштейном і неповнолітніми дівчатами, ходять вже давно. Тому про це сина Єлизавети ІІ вже запитували. Наприклад, наприкінці 2019 року принц сказав BBC Newsnight, що ніколи не займався сексом з Джуффре.

"Я можу абсолютно категорично сказати вам, що цього ніколи не було", - сказав він і додав, що навіть "не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічався з нею".

Це фото Ендрю і Вірджинії нібито було зроблено в 2001 році (super.ru)

Нагадаємо, що Джеффрі Епштейна звинувачували в схилянні неповнолітніх до проституції. 10 серпня 2019 року тіло бізнесмена знайшли в камері СІЗО на Манхеттені. За версією слідства, він наклав на себе руки.

Після смерті Епштейна принц Ендрю попросив звільнити його від публічних обов'язків через його минулі контакти з американським мільярдером.