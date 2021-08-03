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Зять Єлизавети II "попався" на яхті з моделями: у королівській родині зробили заяву

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Вівторок 03 серпня 2021 19:41
Зять Єлизавети II "попався" на яхті з моделями: у королівській родині зробили заяву Колаж РБК-Україна: у британській королівській родині висловилися про скандал з чоловіком принцеси Євгенії
Автор: Володимир Костирін

Зять Єлизавети II Джек Бруксбенк потрапив у центр скандалу після того, як чоловіка принцеси Євгенії помітили на яхті, обійнявшись з моделями, біля узбережжя острова Капрі в Італії. Фотографії, зроблені папараці, швидко стали "вірусними", деякі зарубіжні експерти заговорили про можливе розлучення в королівській родині... Але, як з'ясувалося, ситуація виявилася не такою очевидною, якою здалася на перший погляд.

Про це передає Cosmopolitan.

Так, роз'яснити подію вирішила мама принцеси Євгенії, герцогиня Сара Фергюсон. Вона заступилася за чоловіка дочки та зазначила, що Джек, який працює на бренд текіли Casamigos, тоді був у відрядженні, і виконував свої обов'язки в ході робочої поїздки.

Герцогиня для BBC One в програмі The One Show порівняла Бруксбенка з Джеймсом Бондом, назвала дуже порядною людиною, "супергероєм з її книги", й "однією з моїх найулюбленіших людин", а також відмінним батьком і "приголомшливим чоловіком".

Виявляється, Джек був на Капрі на знаменитому гала-концерті від ЮНІСЕФ, який спонсорував бренд.

Між тим, зазначила мама принцеси Євгенії, люди, які супроводжували Джека в його фотографованій поїздці на яхті, також були пов'язані з брендом. Нагадаємо, що це колишня редакторка журналу Glamour Рейчел Заліс та італійські моделі Марія Буччеллаті й Еріка Пелозіні.

Додамо також, що сама принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк публічно не коментували скандальні знімки.

Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото)

Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото)

Джека Бруксбенка помітили на яхті з моделями (фото: the-sun.com)

Нагадаємо, в лютому 2021-го внучка Єлизавети II, принцеса Євгенія, вперше стала мамою. Сина назвали Августом. Малюк став четвертим правнуком королеви Великої Британії та 11-м в черзі на престол. Втім, дитина не отримає титулів.

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скандал Єлизавета II модели принцесса Евгения
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