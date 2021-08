Зять Єлизавети II "попався" на яхті з моделями: у королівській родині зробили заяву

Так, роз'яснити подію вирішила мама принцеси Євгенії, герцогиня Сара Фергюсон. Вона заступилася за чоловіка дочки та зазначила, що Джек, який працює на бренд текіли Casamigos, тоді був у відрядженні, і виконував свої обов'язки в ході робочої поїздки.

Герцогиня для BBC One в програмі The One Show порівняла Бруксбенка з Джеймсом Бондом, назвала дуже порядною людиною, "супергероєм з її книги", й "однією з моїх найулюбленіших людин", а також відмінним батьком і "приголомшливим чоловіком".

Виявляється, Джек був на Капрі на знаменитому гала-концерті від ЮНІСЕФ, який спонсорував бренд.

Між тим, зазначила мама принцеси Євгенії, люди, які супроводжували Джека в його фотографованій поїздці на яхті, також були пов'язані з брендом. Нагадаємо, що це колишня редакторка журналу Glamour Рейчел Заліс та італійські моделі Марія Буччеллаті й Еріка Пелозіні.

Додамо також, що сама принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк публічно не коментували скандальні знімки.

Джека Бруксбенка помітили на яхті з моделями (фото: the-sun.com)