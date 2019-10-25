Син продюсера, який поїхав в РФ, отримав посаду в Кабміні

Син Роднянського став радником в Кабміні (фото: inforesist.org)

Син продюсера Роднянського, який працював з президентом України, отримує вищу державну посаду

Син засновника каналу 1+1 Олександра Роднянського, Олександр отримав посаду головного радника з економіки. Він вже був частиною команди радників і працював над економічною програмою Зеленського після його обрання у цьому році. Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, в уряді повідомили, що Олександра підвищили до головного економічного радника країни. 34-річний Роднянський вважає, що його ім'я може привернути небажану увагу до його посадового призначення.

Син Роднянського став радником в Кабміні (фото: goodhouse.ru)

"Люди, які працювали в президентській канцелярії, говорили мені, що моє прізвище є фактором ризику. Моє прізвище могло бути скандалом само по собі. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи я хочу приєднатися (до уряду) чи ні", - сказав Роднянський по телефону.

Видання також наголошує, що неясно, чому його призначення не було оголошено офіційно.

З моменту свого приходу до влади Зеленський призначив начальника штабу, який був юристом Ігоря Коломойського, чиї ділові зв'язки з Зеленським змінили погляди інвесторів на Україну. Він також призначив кількох друзів і ділових партнерів на посади в уряді, але він відкинув звинувачення в кумівстві.

Також зазначається, що батько Олександра, який зараз живе в РФ, очолюючи 1+1, допоміг Зеленському стати популярним в Україні.