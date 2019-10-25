Скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки: відомий ведучий "скасував зраду"

Ігор Кондратюк заступився за хор Верьовки (Колаж РБК-Україна)

Ігор Кондратюк пояснив, що сталося з хором Верьовки

Відомий український шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк назвав скандальний виступ хору імені Верьовки в "Квартал 95" дурістю і зазначив, що сміятися там немає над чим. Свою думку Кондратюк висловив в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

Він пояснив, що не засуджує своїх колег-артистів, так як у багатьох, хто піддається критиці суспільства – є шанувальники і фанати, що доводять високі рейтинги шоу й виконавців.

"У мене є розуміння, знаєш, є таке слово "зрада", на все підряд – "зрада". І мені здається, що тупості більше, ніж зрада. Ми бачимо зраду в тому, де здійснена дурість. Тому що це тупо – дурість. У людини не вистачає мізків. І те, що вони зробили – дурість", - зазначив Кондратюк.

Також він зауважив, що висміювати те, що у когось згоріла хата – це неприйнятно.

"Я вважаю, що це ганебно, сміятися над тим, що у когось згоріла хата. Хоча хтось вважає інакше, наприклад, Коломойський. Для мене це неприйнятно, може, тому що ми різних світоглядів, національностей, я не знаю, чому", - сказав Кондратюк.

Він додав, що радіти тому, що у кого-то трапилося горе – дивно, тим більше, що вина Гонтарєвої не доведена.

"При всіх незрозумілостях з Гонтарєвою, вона не під слідством, її ніхто не звинуватив, вона працює в якісь поважній економічній школі. І такий жест, що у неї щось згоріло. Це не моя історія, я не радію, коли у сусіда корова здохла", - додав Ігор Кондратюк.

Кондратюк про скандал з хором імені Верьовки (Відео: YouTube/Телеканал ATR)