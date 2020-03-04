Син Сергія Бабкіна потрапив у реанімацію: усі подробиці

Швидка допомога (фото: РБК-Україна)

13-летниый син Сергія Бабкіна потрапив в реанімацію через стан здоров'я

Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною сьогодні, 4 березня, вранці відвезли свого 13-річного сина Артура в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню №1. Підлітка помістили у відділення реанімації. Про це розповіла мама хлопчика Сніжана Бабкіна на своїй сторінці в Instagram.

У п'ятницю вранці у Артура був несильний кашель, у суботу у нього вже з'явився мокрий кашель, а в неділю додався нежить. При цьому кашель став сильнішим. У понеділок у підлітка була температура 38,5, а вночі - вище 41.

Сніжана хотіла викликати швидку допомогу, але син її відрадив. Температуру вдалося збити до 38,5-39,5. У вівторок сім'я викликала додому медсестру для аналізу крові.

Скріншот з Instagram

Сьогодні вночі у хлопця температури вже не було, але вранці він заявив, що йому боляче кашляти, дихати. Крім того, у Артура болів живіт. Батьки порадилися з лікарем, і він сказав терміново їхати в лікарню.

"Приїхали. Артур ледве дійшов від машини до дверей поліклініки, дихати важко!! Зробили рентген - запалення легенів з ускладненням. Ураження декількох сегментів легені. Швидко забрали в реанімацію", - розповіла Сніжана Бабкіна.

Зараз Артур знаходиться в палаті реанімації під наглядом. Йому дають потрійну дозу антибіотиків, і він під постійним контролем лікарів.

"Навпроти у палатах лежать зовсім маленькі дітки з такими ускладненнями. Лежать без батьків. Ще меньші, ніж Єлисейчик. Так шкода. Лікарі кажуть, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями! "- зазначила жінка.

Вона також закликала батьків не лікувати дітей в домашніх умовах, а завжди звертатися за допомогою до спеціалістів.

Нагадаємо, що в Києві дворічна дитина померла під час процедури в Дитячій клінічній лікарні №1.