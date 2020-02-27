Українців почав косити свинячий грип: що потрібно знати про вірус

В Україні почав лютувати свинячий грип (Колаж РБК-Україна)

В Україні свинячий грип вбив 10 людей

Свинячий грип в Україні убив десять осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я з 30 грудня 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад сто тисяч осіб, з них 65% - це діти. З кожним днем ця цифра збільшується.

Вірус грипу H1N1 (pdm09), який ще називають свинячим, вважається дуже небезпечним. Сама хвороба протікає важко, але основний ризик – це ускладнення, які виникають через неправильне лікування і пізнє звернення до медиків.

Вперше про свинячий грип українці дізналися в 2009 році, тоді епідемія переросла в пандемію і тепер спалахує з року в рік в осінньо-зимовий період.

Відзначимо, що в Житомирі 3 січня від пандемічного вірусу грипу померла 55-річна жінка. В мазках хворої виявили вірус грипу А (H1N1). Жінка звернулася за медичною допомогою на 10-й день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Також від ускладнень грипу в цей день померла 31-річна вагітна, її дитина залишилася живою.

24 січня в Дніпрі через блискавичну форму свинячого грипу помер 2-річний малюк.

Симптоми грипу:

Різкий початок хвороби;

головний біль;

ломота в м'язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищена температура тіла до 38°C і більше;

кашель;

іноді блювота і пронос.

Медики рекомендують не постійно збивати температуру тіла, так як це природна реакція організму, яка захищає людину. Знижувати температуру тіла необхідно, якщо вона вище 38,5. Не використовуйте аспірин для зняття температури, він протипоказаний при грипі.

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